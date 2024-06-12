早餐都有Omakase？跑馬地茶餐廳推132元無菜單料理早餐 原來吃這個

近年香港潮興食Omakase(無菜單料理)，即由廚師決定用餐的菜單，而有網友近日在社交平台發貼文，指發現跑馬地一間茶餐廳推出$33（約132元新台幣）的無菜單料理早餐，惹來網友熱議。

香港不少食肆或私房菜也推出Omakase，不過良莠不薺，美食評論家蔡瀾也曾對香港的Omakase劣評，狠批「當所有客人是笨蛋」，更認為香港Omakase經營方式只不過是商人把戲，方便餐廳容易計算成本。

不過香港的Omakase依然深受港人歡迎，近日有網友在「我們都是跑馬地長大的」FB群組分享，指一間跑馬地一間茶餐廳推岀$33（約132元新台幣）早餐無菜單料理，按貼文的附圖所見，該餐廳在牆上黑板餐牌上寫著「早餐無菜單料理 （呀媽家姐)」，標價$33（約132元新台幣）一份。原PO更表示「今日早餐不錯」。

不少網友對於Omakase早餐相當有創意，大家均猜測無菜單料理早餐會吃甚麼「一杯溫水+水煮蛋一顆？」、「是不是泰國料理 香腸+蛋」，「留言看實物」，更要求原PO發早餐實物圖，及後有網友在留言區發圖指，Omakase早餐其實是豬排蛋公仔麵相片，不過是否好味則沒有再進一步解釋。

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文章授權轉載自《香港01》