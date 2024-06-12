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失散33年！夫婦被告知兒子早產夭折 尋親成功揭「離奇復活」真相

香港01／ 撰文：喬納森
陳男被告知是養子後展開尋親之旅。（影片截圖）
陳男被告知是養子後展開尋親之旅。（影片截圖）

大團圓結局好感人！大陸夫婦33年前生下1名男嬰，獲醫生告知男嬰出生後夭折，夫婦甚至連孩子最後一面也沒見。直至今年4月夫婦意外得知，來自天津33歲男子原來就是當年那個「夭折孩子」，讓夫婦十分激動，後來他們揭發這場「離奇復活」，竟是接生醫生在背後「搞鬼」。

綜合內媒報道，厲姓夫婦當年生下大仔後，不到1年妻子懷上第2胎，由於第1胎是剖腹產，她懷胎6個月時傷口裂開，當時醫生告知她要提前產下男嬰，否則會胎死腹中，夫婦遂「賭一鋪」生下兒子。

妻子於1991年生下早產的小兒子，但卻被接生醫生告知，孩子在生產過程中不幸身亡，難以接受的夫妻倆就連孩子的最後一面也不敢見。承受喪子之痛數十年後，今年4月尋親志工突找上門，透露兒子可能還活在世上，不過仍需等候親子鑑定結果，直至5月中旬夫妻倆接獲警方來電，確認來自天津的張姓男子就是他們的親生兒子，一家人失散33年後終於團圓。

至於為何夭折的男嬰會「起死回生」？張姓男子表示，他被安徽省碭山縣的張姓夫婦收養，現在定居天津，養父在2年前過世後，80多歲養母擔心他之後沒人照顧，才告訴他隱藏多年的身世之謎。

張男表示「當年我是被手術室的醫生抱給院長的親戚撫養，但是這麼多年過去，具體細節已不得而知了」。去年10月他抱着姑且一試的心態尋親，沒想到大伯曾在血庫留下樣本，這才能幸運地在短短7個月內尋獲親生父母。

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文章授權轉載自《香港01》

接生 早產 醫生

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