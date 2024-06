大學入學考完火速衝出 陸多地考生秀「巴勒斯坦國旗」聲援

中國大學入學考試7日登場後,多個考場陸續出現考生走出考場後,公開揮舞巴勒斯坦國旗並聲援的場景,甚至有考生主動找上場外的媒體發聲,但也有警察上前沒收。這些考生的行為目前並未受到任何處罰,卻引發各界的分歧評價。

截至目前為止,並沒有任何中國媒體公開報導這些考生揮舞巴勒斯坦國旗的消息。而相關畫面也一度在中國網路上流傳,但目前多被刪除,只有部分微信群還能零星見到相關的一些短片。

綜合中國網路訊息,像是在湖南長沙的長郡中學考區,眾多飛速衝出考場的考生中,一名考生即衝向在場外守候、準備採訪考生應考心得的媒體記者,抓住麥克風就首先感謝父母和老師,隨即表示「巴勒斯坦有一群比我們還小的孩子們,他們的國家正在經歷戰爭,我希望世界和平」。

而在河南一處考場,一名考生在接受自媒體訪問時,說出了「自由巴勒斯坦,From the river to the sea,Palestine will be free」的話語。其中,From the river tothe sea, Palestine will be free一語,在全球各地具有爭議,被部分人士視為反猶太口號。

相較於上述2名考生公開聲援巴勒斯坦,山東菏澤、黑龍江大慶、江蘇昆山、江西等地,都有考生在走出考場後高舉巴勒斯坦國旗,其中也有人一同高舉中國國旗,並將兩者並列,引起網友熱議。不過,江蘇兩名考生在舉出巴勒斯坦國旗後,即被在場員警上前沒收,但並未將考生帶離偵訊。

除大學入學考試的考生外,像是9日在陝西咸陽舉行的「大秦青年音樂節」上,也有觀眾舉出了巴勒斯坦國旗,但不久就被保全人員沒收。主辦單位隨即表示已因此「遭到上級部門嚴厲斥責」,並要求參加者翌日不得再攜帶任何旗幟。

對於考生揮舞巴勒斯坦國旗表達聲援,得知此事的中國民眾看法不一。多數人認為,中國官媒先前大肆報導西方國家校園聲援巴勒斯坦的活動,加上官方明顯站在巴勒斯坦一方,學生「順大溜」(跟隨多數人意見)支持巴勒斯坦是「安全」之舉。有人更直言,要是有考生帶的是以色列國旗,恐怕「下場和帶日本國旗差不多」。

也有民眾懷疑,在言論管制如此嚴格的中國,為何能讓眾多考生攜帶巴勒斯坦國旗公開聲援?背後是否有某種力量在主導,值得推敲;有人則認為,網路上的確有人私下號召考生及年輕人聲援巴勒斯坦,算是某種程度的串聯,但官方恐怕不會讓這種情況持續下去。

但海外不少立場反共的中國網友則譏諷,這些考生這麼支持巴勒斯坦,應該讓他們都到加薩(Gaza)去聲援;也有人表示,這些考生連哈瑪斯(Hamas)是什麼貨色都不知道,就閉著眼睛瞎起哄;還有人說,考生們恐怕應該先聲援一下中國國內更多該聲援的問題,像是青年人就業問題,否則他們即使考上大學,4年後畢業就是失業,「到時誰來聲援他們」?