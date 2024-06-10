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廁所裝百葉窗害春光外洩！ 鄰居1句提醒她崩潰：像裸奔了3年

聯合新聞網／ 綜合報導
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡看光光。圖／擷自微博
女子租屋處廁所裝百葉窗，如廁洗澡看光光。圖／擷自微博

在私密空間裝窗戶時，應思考一下是否有「我看不見你，你看得見我」的可能。中國大陸一名女子日前被鄰居委婉提醒，應該檢查一下自家廁所的百葉窗，女子查看後崩潰發現，原來租屋3年來，她如廁、洗澡都被人家看光光，「感覺自己像裸奔了3年」。

綜合陸媒報導，江蘇蘇州該名女子的租屋處廁所安裝的是百葉窗，日前搭電梯時被樓上的阿姨好心叫住，委婉提醒她「注意一下家裡的百葉窗戶」。她親自查看後瞬間崩潰，無論調什麼角度，要麼樓上鄰居能清楚看進內部，要麼同層鄰居能看到，甚至樓下也能一窺春光。

女子無奈表示，感覺自己像是裸奔了3年，「挺無語的，同樣情況的大家，就是注意一下自己的隱私」。

網友紛紛留言，「再看到百葉窗都得有PTSD」、「多虧了大媽提醒，否則會被看4年5年」、「已經3年了，這提醒是不是遲了點」、「這也太不好意思了」、「看得清清楚楚的」、「樓上的阿姨怎麼知道？一定是對面的老頭告訴她的。」

也有網友提供建議，「是角度調錯了，應該從裡面看出去開口向下，這樣外面的人只能看到屋內天花板！」、「貼個磨砂膜就行了，幾塊錢的事」。

玻璃窗 租屋 走光

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