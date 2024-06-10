陸女子戴日式「必勝」頭帶自稱日本人 遭男子毆打倒地

陸媒報導，網傳影片顯示，6月7日雲南大理一女子頭戴有「必勝」字樣的頭巾，且頭巾中部印有紅日圖案，在景區行走時與路人發生爭執。據影片拍攝者敘述，該名女子聲稱自己是日本人後，被「揍了兩頓，把腦袋上那塊破抹布也拿下來了」。

網傳的其中一段影片中可見，身著綠色衫的女子與黑色衫男子相互推擠後，被黑色衫男子推倒在路邊草叢旁。

另一段影片可見，有路人對該名綠色衫女子說：「老子今天打不死你」，綠色衫女子則用流利的普通話回覆：「你先打老子的頭，老子沒打你頭呢。」

有網友評論指，戴日本頭巾者活該被打：「傷害了民族感情」、「勿忘國恥，牢記歷史」；但也有人認為此舉屬私刑，質疑「打人者有動用私刑的權利嗎」。

據「搜狐千里眼」報導，雲南大理才村碼頭管理方工作人員稱，已注意到網傳影片，事件發生在生態廊道環海路上，屬於古城管轄。 該女子與遊客產生肢體衝突。圖／擷自影片

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文章授權轉載自《香港01》