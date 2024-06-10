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天降巨石！暴雨過後落石砸中公車 20多歲女乘客慘遭擊斃

香港01／ 撰文／田中貴
車內血跡斑斑，並有一塊巨石，相信就是殺人落石。圖／擷自網路
車內血跡斑斑，並有一塊巨石，相信就是殺人落石。圖／擷自網路

雲南發生奪命事故。暴雨導致滑坡落石的風險升高，1輛公車行駛期間天降横禍，落石砸中公車，擊斃1名20多歲女乘客，當地人員正在調查事件，以及處理善後事宜。

事故發生在雲南怒江州福貢縣子里甲鄉，5月28日晚上8時至上月29日早上8時，雲南省氣象局一度發出警告，預告怒江州瀘水市、貢山縣、福貢縣、蘭坪縣極有可能會發生滑坡和泥石流事故，提醒民眾注意安全。

照片可見，公車上有人伸出左手，但明顯無力，不排除是遺體，雨傘繼而掉落到馬路上，遺體隨後被搬出車外，車內血跡斑斑，並有一塊巨石，相信就是殺人落石。

事故發生於上月29日，1輛公車由福貢縣城駛往匹河鄉，駛至距離子里甲鄉集鎮大約1,000米，落石突然砸中公車，1名20多歲女乘客不幸被擊中，最終身亡。

子里甲鄉政府工作人員回應當地傳媒時證實意外，指出最近數天連續下暴雨，怒江州沿線落石頻繁，1位女乘客在事故中死亡，其他乘客和司機沒有受傷，目前現場已經清走落石，車輛可以恢復通行，工作人員正處理其餘善後事宜。

據了解，案發時現場路段因天氣惡劣而出現塌陷，公車司機通知所有乘客下車，但死者沒有跟隨，最終發生事故。

巴士上有人伸出左手，但明顯無力，不排除是遺體。圖／擷自網路
巴士上有人伸出左手，但明顯無力，不排除是遺體。圖／擷自網路

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文章授權轉載自《香港01》

公車 落石

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