特休60天還包吃住！她大學畢業闖非洲2年存223萬 染瘧疾險喪命仍不後悔

非洲大陸充斥著貧窮、疾病及戰亂等負面標籤，但中非經濟交往密切下，近年來不少大陸年輕人一畢業就到當地工作，體驗跟許多同齡人不一樣的人生。來自湖北武漢的「00後」（即西元2000年後出生）女孩鄧歡近日便向媒體分享她在剛果民主共和國工作2年，存下超過50萬元（人民幣，下同，約新台幣223萬元）的心得。她透露，公司承包了她的衣食住行，因此她日常基本不花錢，每月最多只花1000元（約新台幣4471元）；又指非洲適合熱愛生活的人，意思是在任何情況下，都能把自己的日子過好。

對於來非洲工作，鄧歡從沒有後悔。（長江日報）

據《長江日報》報導，生於2000年的鄧歡是土生土長的武漢人，2022年畢業於華中師範大學法語專業。2年前，她在網上投了多份簡歷，最後選擇了一家總部在國內的非洲礦業公司，負責外宣工作。對鄧歡而言，在國內還是國外打工都是一樣的，而她選擇的公司待遇較好，稅後月薪有2萬多元人民幣，除正常周末外，一年還有60天假期，讓她可以回國待一個多月。因此，即使是去非洲，她也基本沒猶豫，家人也沒有太反對。

2022年8月，在乘坐公司飛機，經歷了14個小時後，鄧歡抵達距離剛果民主共和國第二大城市盧本巴希（Lubumbashi）約240公里、面積有1600平方公里的豐谷魯美鎮礦區。對於落地後第一印象，鄧歡表示「還好」，有點像到了大陸某個鄉村，並非想象中那麽陌生。不過礦區外圍有軍隊負責守衛，鄧歡平常上下班有班車接送。至於宿舍是磚型結構的平房，兩房一廳，二人同住。

鄧歡與同事所住的宿舍。（長江日報）

雖然平日鄧歡的工作與生活都在該「圍城」中，但生活卻可謂愜意，其住宅門口有一個小院子，可以在花壇種種蔬菜，到了周末還可和附近鄰居、同事一起用投影機看電影、煮飯、玩「狼人殺」等。公司也經常舉辦諸如攝影大賽、足球比賽、羽毛球比賽、網球比賽甚至摜蛋比賽等活動。，並開放兩個健身房，還配有免費私教。因此，除了沒有電影院和遊泳池外，鄧歡的娛樂需要基本獲得滿足，自認宅女的她表示不會覺得無聊。

由於兩年間幾乎不踏出營地，鎮上生活相對封閉，平時鄧歡都不太擔心安全問題，但偶爾會聽聞城區發生槍鬥。直到某次，她陪同上司開車參觀礦區時，剛好遇上前方發生車禍，很多村民一擁而上，導致情況非常混亂，嚇得她們趕緊逃跑。而儘管去非洲前接受了防蚊、防蛇等安全培訓，但2023年10月底，鄧歡還是不慎感染瘧疾，一旦延誤治療甚至會危及性命，最後她在醫院注射了5天青蒿素，一周後病情逐漸好轉，而這件事她至今還沒告訴父母。

由於衣食住行等由公司承包，目前鄧歡日常開支維持在非常低的水平，每月最多花1000元，剩下的都存了起來，「差不多再過一年半，我就可以實現存款100萬元」。而在非洲2年，鄧歡除了加了50%人工，在社交、法語口語等方面都有成長。而最大的收穫是認識了自己的男朋友，二人一同前往非洲，計劃幾年後回國結婚。

而當初大陸的同學中，有人對鄧歡的選擇表示羨慕。對此鄧歡表示，勇敢的人要先享受世界，不要道聽途說，要自己去親身體會。她又認為，不是所有人都適合非洲，例如身體不好、耐不住寂寞、缺乏耐心的人都不適合。但非洲適合熱愛生活的人，意思不是說生活有多麼豐富，而是指在任何情況下，都能把自己的日子過好。對於來非洲工作，鄧歡從沒有後悔。

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文章授權轉載自《香港01》