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野戰太激烈「撞破牆」！情侶縱慾不成反害公廁解體 尷尬摔地全被錄下

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 圖／擷自X＠ReiwaLuna06013
近日有網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進空地的流動廁所，疑似動作激烈到震垮廁所牆面。 圖／擷自X＠ReiwaLuna06013

近日有大陸網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進工地的流動廁所，不料疑似動作太過激烈，廁所牆面被硬生生震垮，女方狼狽痛摔在地，整個過程全被監視器錄下，尷尬畫面流出後，旋即引發網友熱議。

根據外媒「星島日報」報導，有支監視器影片在社群平台「X」上瘋傳，從畫面中可見，約莫在凌晨2時47分，一對男女偷偷摸摸溜進流動廁所想野戰，沒想到才進去沒幾分鐘，前戲疑似就激烈到將牆面撞破，女方也跟著摔出廁所。

而在廁所解體後，男方先是一度不知所措地環顧周遭，見到女伴還跌躺在地起不了身，才慢條斯理地上前攙扶女方，兩人縱慾不成雙雙尷尬離開。

影片曝光後引來網友熱議，紛紛笑稱，「已經比大多數動物文明多了」、「這個攝影機位置夠準啊」、「這廁所也是豆腐渣工程」、「他樂意、她也樂意，但廁所不樂意？」、「這是用多大力氣」、「當乾柴遇上烈火，就是這麼暴力」。

廁所 情侶 監視器

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