聽新聞
test
0:00 / 0:00
野戰太激烈「撞破牆」！情侶縱慾不成反害公廁解體 尷尬摔地全被錄下
近日有大陸網友上傳一段監視器畫面，一對情侶在深夜溜進工地的流動廁所，不料疑似動作太過激烈，廁所牆面被硬生生震垮，女方狼狽痛摔在地，整個過程全被監視器錄下，尷尬畫面流出後，旋即引發網友熱議。
根據外媒「星島日報」報導，有支監視器影片在社群平台「X」上瘋傳，從畫面中可見，約莫在凌晨2時47分，一對男女偷偷摸摸溜進流動廁所想野戰，沒想到才進去沒幾分鐘，前戲疑似就激烈到將牆面撞破，女方也跟著摔出廁所。
而在廁所解體後，男方先是一度不知所措地環顧周遭，見到女伴還跌躺在地起不了身，才慢條斯理地上前攙扶女方，兩人縱慾不成雙雙尷尬離開。
影片曝光後引來網友熱議，紛紛笑稱，「已經比大多數動物文明多了」、「這個攝影機位置夠準啊」、「這廁所也是豆腐渣工程」、「他樂意、她也樂意，但廁所不樂意？」、「這是用多大力氣」、「當乾柴遇上烈火，就是這麼暴力」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言