快訊

日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明2地區留意明顯雨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸高考／新裝置防鞋底藏手機 第一個出場考生：很餓！回家吃飯

香港01／ 撰文：許祺安
河南鄭州某考場第一個出來的考生笑稱，「自己急著出來是因為肚子餓了」。（影片截圖）
河南鄭州某考場第一個出來的考生笑稱，「自己急著出來是因為肚子餓了」。（影片截圖）

大陸一年一度的全國高考今日（7日）登場，為期兩天，今年共有1,342萬名考生報考，再創歷史新高。北京廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定，防止考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

大陸媒體採訪河南鄭州某考場第一個出場的考生，他鬆弛自在的態度在網路成為熱話。他笑著說說，「還行，和平時考試差不多」，對於他為何這麼早離開考場，他表示，「很餓，急著回家吃飯，所以走得這麼快。」

湖北襄陽的考場工作人員介紹，今年他們在安檢門特別增加了一個小台階，「這個是考試中心專門打造的一個小台階，要同學們在過安檢門的時候要有一個抬腳的動作，這樣我們安檢的更徹底。因為我們安檢門在底部可能信號較弱，這樣一個抬腳的動作，就可以防止手機藏在鞋底。」

6月5日，湖北襄陽市招考委要求相關部門要有針對性地加強新技術新手段在防範手機作弊中的應用，實現智能安檢門升級完善，增加對手機屏蔽袋、智慧眼鏡、智慧手錶、智慧手環、陶瓷耳機等違規物品偵測功能，確保高考期間智慧安檢門處於最佳工作狀態。

此外，遼寧錦州的考場在智慧安檢門安裝15公分高的腳踏板，嚴防考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

武漢市的高考相關規定指出，考生透過智慧安檢門進入考場時，需跨越20公分的隔離墩，鞋底藏匿手機等違禁物品也會觸發警報。

據了解，過去確實發生過有考生將手機藏匿於鞋內，帶入高考考場作弊，常見的作弊手法是把考題拍下來後傳給場外的「槍手」，請槍手幫忙作答。手機作弊事件頻傳，導致相關單位在今年更加升級安檢流程。

延伸閱讀：

大陸今高考1342萬考生再創高 新推AI監考：人臉識別、無人機巡察

Google中國工程師毆妻致死 女方為高考狀元清華畢業赴美深造

文章授權轉載自《香港01》

北京 安檢 廣東 高考

相關新聞

被CCTV直擊！向火鍋店借廁所被拒 男子｢開大｣報復還在飲料桶洗手

遼寧瀋陽一間火鍋店發生令人作嘔一幕，一名男子向店家借用廁所被婉拒後，竟私自進入火鍋店倉庫「開大」，更在裝有飲料的桶裏洗手。

大陸高考／新裝置防鞋底藏手機 第一個出場考生：很餓！回家吃飯

大陸一年一度的全國高考今日（7日）登場，為期兩天，今年共有1,342萬名考生報考，再創歷史新高。北京、廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定，防止考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

近日一張人民幣1億元（約新台幣4.5億元）的天價保單在社群平台上流傳，投保人不僅一次繳清高額保費，其中被保人更是一名才剛出生的0歲男嬰，令一票網友大感意外，紛紛直呼「將來要繼承皇位了」。

大陸企鵝餐廳倒閉欠薪！員工「囚禁」企鵝不還給海洋館 法院出手了

大陸一家企鵝餐廳閉停業後拖欠數名員工工資，金額達數萬元。但在法定代理人名下無可執行財產，員工只好鎖定餐廳還養在餐廳裡的6...

景點進門見「井裏冒出一個頭」 遊客嚇親：夜晚配燈更駭人

山東濟南寬厚里一塊「人從井裏爬出」的雕像近日引起遊客不安，有遊客指出一進門就撞見井裏冒出一個頭，到了晚上就更嚇人。對此，山東省大舜控股集團有限公司有關人士回覆稱，雕像與另一處雕像是一組，主要想說明「舜井」的來歷。

山東臨沂3老翁瞞家人 開三輪車爬泰山回程還撿一車廢品

山東臨沂蒙陰縣的三位老人近日來了一趟說走就走的旅行，瞞著家人開著三輪車出遊，往返三天去爬了趟泰山，其中一位老人的親屬說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。