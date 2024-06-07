大陸高考／新裝置防鞋底藏手機 第一個出場考生：很餓！回家吃飯

大陸一年一度的全國高考今日（7日）登場，為期兩天，今年共有1,342萬名考生報考，再創歷史新高。北京、廣東、海南等多地將首次啟用AI技術協助監考。湖北襄陽的考場在今年多出通過安檢門須抬腳的規定，防止考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

大陸媒體採訪河南鄭州某考場第一個出場的考生，他鬆弛自在的態度在網路成為熱話。他笑著說說，「還行，和平時考試差不多」，對於他為何這麼早離開考場，他表示，「很餓，急著回家吃飯，所以走得這麼快。」

湖北襄陽的考場工作人員介紹，今年他們在安檢門特別增加了一個小台階，「這個是考試中心專門打造的一個小台階，要同學們在過安檢門的時候要有一個抬腳的動作，這樣我們安檢的更徹底。因為我們安檢門在底部可能信號較弱，這樣一個抬腳的動作，就可以防止手機藏在鞋底。」

6月5日，湖北襄陽市招考委要求相關部門要有針對性地加強新技術新手段在防範手機作弊中的應用，實現智能安檢門升級完善，增加對手機屏蔽袋、智慧眼鏡、智慧手錶、智慧手環、陶瓷耳機等違規物品偵測功能，確保高考期間智慧安檢門處於最佳工作狀態。

此外，遼寧錦州的考場在智慧安檢門安裝15公分高的腳踏板，嚴防考生將手機藏匿在鞋底帶進考場的現象發生。

武漢市的高考相關規定指出，考生透過智慧安檢門進入考場時，需跨越20公分的隔離墩，鞋底藏匿手機等違禁物品也會觸發警報。

據了解，過去確實發生過有考生將手機藏匿於鞋內，帶入高考考場作弊，常見的作弊手法是把考題拍下來後傳給場外的「槍手」，請槍手幫忙作答。手機作弊事件頻傳，導致相關單位在今年更加升級安檢流程。

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文章授權轉載自《香港01》