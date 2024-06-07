被CCTV直擊！向火鍋店借廁所被拒 男子｢開大｣報復還在飲料桶洗手
遼寧瀋陽一間火鍋店發生令人作嘔一幕，一名男子向店家借用廁所被婉拒後，竟私自進入火鍋店倉庫「開大」，更在裝有飲料的桶裏洗手。
據《瀟湘晨報》報導，事發於瀋陽市沈河區的某火鍋店內，閉路電視畫面顯示，周一（6月3日）上午10時許，一名男子在火鍋店倉庫的角落蹲低，其後在裝有飲料的鐵桶內洗手離開。
有網傳照片顯示，倉庫地面上有大便，有工作人員用水沖洗。
對此，火鍋店員工指出，涉事男子曾三度到店內借用廁所，但因當時附近社區更換水錶，加之火鍋店內停水，擔心異味會影響其他顧客用餐，便多次婉拒了他。
員工續指，「我們都在工作，沒注意到他。後來我在出口發現他，看見我之後就跑走了。我覺得事情不對勁，去調了監控，看到他脫了褲子在我們庫房大便，之後還拿酸梅湯洗了手。」
員工對此感到十分氣憤，指用了很大的功夫才清理乾淨，並希望涉事男子可以出面致歉。
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文章授權轉載自《香港01》
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