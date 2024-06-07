「4.5億天價保單」1次付清！被保人是0歲男嬰 業者證實：5歲起年領千萬

近日一張人民幣1億元（約新台幣4.5億元）的天價保單在社群平台上流傳，投保人不僅一次繳清高額保費，其中被保人更是一名才剛出生的0歲男嬰，令一票網友大感意外，紛紛直呼「將來要繼承皇位了」。

根據陸媒「新浪財經」報導，近日有一張人民幣1億元天價保單的「喜報」在陸網瘋傳，該張保單為中郵人壽保險旗下產品「郵愛一生年金保險」，投保人選擇「單筆躉繳」，也就是一次付清所有保費，被保人則是一名0歲寶寶，自5歲起每年可領人民幣300萬元年金（約新台幣1335萬元），持續終生。

據了解，該產品是一款「快返型年金險」，在保單第5年的時候，被保險人就可以開始領取年金，以躉繳人民幣1億元保費為例，除了第5年可拿到10％的首期保費，即人民幣1000萬元（約新台幣4453萬元），被保人每年還能再領取人民幣300萬元。

對此，中郵人壽回應，「郵愛一生年金保險」的確為該公司產品，該公司北京分部最近確實有賣出1張億元保單。多位業界知情人士也稱該億元保單屬實，但是基於保密協議，不能透露更多詳細的購買資訊，「尤其是當金額較大又被披露時，客戶更容易被打擾甚至洩露隱私」。

不過，多位保險代理人、經紀人也表示，現今百萬、千萬元級別的保單已常態化，且多集中在年金保險、終身壽險，「上億元的大單不稀奇了」。今年初，匯豐保險也曾在香港售出一張2.5億美元（約新台幣80億元）的人壽保單，打破金氏世界紀錄。