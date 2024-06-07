景點進門見「井裏冒出一個頭」 遊客嚇親：夜晚配燈更駭人

山東濟南寬厚里一塊「人從井裏爬出」的雕像近日引起遊客不安，有遊客指出一進門就撞見井裏冒出一個頭，到了晚上就更嚇人。對此，山東省大舜控股集團有限公司有關人士回覆稱，雕像與另一處雕像是一組，主要想說明「舜井」的來歷。

「這場面屬實招架不住，晚上還會照上一塊補光燈，更嚇人了」，一名遊客日前在網上分享自己到寬厚里遊玩，結果被雕像嚇了一跳的經歷。周三（5日），大陸媒體實地走訪發現，雕像位於寬厚里的舜祠的正門西邊的角落，旁邊配有一投射燈。然而，除了井口邊寫著「側井逃出」，沒有任何有關這處雕像的介紹。而有路人表示，雕像確實有點嚇人，不知道想表現什麽意思。

另一方面，在正門的東邊，還有一處呈現「人往井裏扔石頭」場景的雕像，雕像下則立著石碑，介紹了「千古舜井」和「落井下石」的來歷。

對此，涉事山東省大舜控股集團有限公司有關人士回覆稱，兩處雕像其實是一組雕像，相互對應，主要想說明「舜井」的來歷。

據記載，大舜幼年喪母，其繼母對他總是百般迫害。某日，後母與弟弟騙大舜淘井，之後落井下石，但大舜幸得井下溶洞逃出，並因此發掘出一處甘泉，人稱舜泉，也即舜井。報導指出，「舜文化」為濟南重要的歷史文脈，舜祠和舜井則是重要的歷史體現。

不過官方的解釋未能打消遊客的疑慮，一名現場遊客稱，從舜祠正門進去，中間的建築正好把院子分成兩部分，雕塑也被分在左右兩側，但人們參觀習慣東進西出或者西進東出，「除非特意觀察，一般很難將兩處雕像聯繫起來」。因此，他建議對西邊的雕像再加以說明，將故事講得再豐滿一些，讓大家了解得更透徹。

對此，山東省大舜控股集團有限公司有關人士表示，此前他們確曾立過一處牌子，但因為路過的遊客太多、孩子太多，難免會造成損壞。但為了避免造成誤會，他們會盡快再立一塊說明性的牌子。

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文章授權轉載自《香港01》