三星堆博物館數男女激戰引圍觀 網憂文物受損：比他命都值錢

四川三星堆博物館內發生多人打架事件，當中一名男子手持塑膠椅砸向女子，引起眾人觀戰。有網友諷刺道，「還有理智，沒用文物砸」。

據《瀟湘晨報》報導，網友周二（4日）下午1時許發布影片稱，有遊客在三星堆博物館內打架。影片顯示，在主題為「保護與研究」的展廳，多人廝打成一團，當中一名白衣男子手持塑膠椅多次砸向一名紅衣女子。

紅衣女子身旁的紅衣男子見狀，用身體擋在前面。一名女性保全一邊使用無線對講機一邊拉開兩名男子，地面有水果散落。

對此，三星堆博物館方回應，保全人員發現情況後即刻上前阻止，並將涉事遊客分別帶至醫務室和警務室，暫無文物因此受到影響，展廳現場秩序迅速恢復。

三星堆派出所工作人員亦表示，打架的遊客正在接受警方調查，具體的情況暫不清楚。

對此，網友表示，「加入全國景區黑名單」、「博物館裏都忍不住打架，還是個男人拿椅子這麽發狠勁的扔向一女子，是有什麽深仇大恨嗎？」、「這種素質來什麽博物館啊」、「這文物比他命都值錢，要打出去打」、「在哪都能打起來，不看場合的嗎？這是博物館啊，誰給你們的膽子」、「這裏的樁樁件件都是國寶呢！這蠢貨的行為除了人身傷害，還嚴重威脅到了國寶安全」。 四川三星堆博物館內發生打架事件。圖／擷自微博

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文章授權轉載自《香港01》