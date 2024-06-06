三星堆博物館數男女激戰引圍觀 網憂文物受損：比他命都值錢
四川三星堆博物館內發生多人打架事件，當中一名男子手持塑膠椅砸向女子，引起眾人觀戰。有網友諷刺道，「還有理智，沒用文物砸」。
據《瀟湘晨報》報導，網友周二（4日）下午1時許發布影片稱，有遊客在三星堆博物館內打架。影片顯示，在主題為「保護與研究」的展廳，多人廝打成一團，當中一名白衣男子手持塑膠椅多次砸向一名紅衣女子。
紅衣女子身旁的紅衣男子見狀，用身體擋在前面。一名女性保全一邊使用無線對講機一邊拉開兩名男子，地面有水果散落。
對此，三星堆博物館方回應，保全人員發現情況後即刻上前阻止，並將涉事遊客分別帶至醫務室和警務室，暫無文物因此受到影響，展廳現場秩序迅速恢復。
三星堆派出所工作人員亦表示，打架的遊客正在接受警方調查，具體的情況暫不清楚。
對此，網友表示，「加入全國景區黑名單」、「博物館裏都忍不住打架，還是個男人拿椅子這麽發狠勁的扔向一女子，是有什麽深仇大恨嗎？」、「這種素質來什麽博物館啊」、「這文物比他命都值錢，要打出去打」、「在哪都能打起來，不看場合的嗎？這是博物館啊，誰給你們的膽子」、「這裏的樁樁件件都是國寶呢！這蠢貨的行為除了人身傷害，還嚴重威脅到了國寶安全」。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言