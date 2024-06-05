33歲大陸女扮22歲香港學生在新加坡做陪遊 用假特區護照被捕入獄

新加坡媒體《新明日報》報道，中國大陸一名33歲女子為了在新加坡做陪遊以賺取20萬人民幣的報酬，假扮成22歲的香港女學生，更使用偽造的香港護照。不料卻因內地顧客要帶她到印尼巴淡島（Batam）遊玩，結果她用假香港護照離開新加坡時被揭發，最終在新加坡被判監6個月。

報導指出，來自大陸的33歲女子程雅君（譯音）有一個叫小毛的女性友人，一名大陸男子原本要小毛到新加坡陪遊，為此願意付20萬人民幣（約80萬元新台幣）給她。

小毛未能赴約，卻謊稱要把一名22歲的香港女學生介紹給男子。實際上，小毛請程雅君假冒22歲香港女學生赴約，兩人平分酬勞。

於是程雅君在小毛的安排下到新加坡當陪遊女，小毛還為她準備了一本假香港護照，也給了她一個新的身份「劉瑜」。

程雅君最後乘車從深圳到香港，再於今年4月15日從香港飛抵新加坡。她用自己真實的護照入境，隨之到金沙酒店赴約。大陸男子見到她後，轉了第一筆5萬元人民幣（約20萬元新台幣）到她大陸的銀行戶口，當晚與對方在酒店過夜。

隔天，男子帶程雅君到新加坡遊輪中心，打算和朋友一同到巴淡島一日遊。程雅君把假護照交出，讓男子的朋友買船票，以便繼續扮演女學生的角色。

怎料當她在拿出假護照使用自動通關時，怎麼都無法通過。新加坡當地的移民與關卡局人員上前協助，也未能找到該護照的記錄，程雅君這時才拿出自己的真實護照。經過調查，香港方面也證實，程雅君所持有的香港護照是偽造的。

程雅君6月4日通過視訊承認一項持有假護照的罪名，判監6個月。

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文章授權轉載自《香港01》