快訊

邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

操普通話搭港鐵坐正門口阻人上下車 ！阿婆險跌倒 港女公審：踢都不讓

香港01／ 撰文：桃樂斯
疑內地男生坐於港鐵車廂地下，不但阻礙乘客上落，險累長者跌倒遭斥自私。（Dcard圖片）
疑內地男生坐於港鐵車廂地下，不但阻礙乘客上落，險累長者跌倒遭斥自私。（Dcard圖片）

乘搭公共交通工具時，理應顧及言行切勿防礙或免擾他人！日前有女生分享搭乘港鐵時，遇到1名操普通話、疑似來自內地的男生坐在車門中間位置，一直只顧低頭玩手機，不但阻礙乘客上下車，亦數名婆婆因為要遷就對方位置，從其身旁兩邊空間「出入」時差點跌倒。她下車時曾假裝無意踢向男生的書包，惟對方依然無動於衷，故不滿怒罵「係咪戇X？（戇鳩）」（罵人的粗話），亦有網友批評男生舉動自私。

《香港鐵路附例》雖然並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內其實一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元（約8000新台幣）。

該女生在Dcard以「點解可以心安理得」為題發帖，上傳1張於港鐵車廂內所拍的照片，指因相中男生與同行數人都是說普通話，故猜測對方可能是大陸人。原PO強調自己對大陸人沒有意見，亦明白他們習慣坐在地上，但就不滿對方選擇坐在車門最中間位置，質疑「係咪戇X？（戇鳩）」（罵人的粗話）。照片可見，1名年輕男生揹着背包，並穿着雨衣，坐在車廂近乘客上下的車門位置，他只顧低頭滑手機，霸佔了不少空間，明顯影響他人出入。

原PO補充，男生的行為不但阻礙她和其他人上下車，當時曾數名婆婆要進入車廂，對方需要從男生兩邊空間「出入」，更因此差點跌倒，所以她下車時曾假裝無意踢向對方書包，她形容雖然力度較輕，但認為對方「一定Feel到」，可惜男生依然無動於衷。原PO自覺身型較矮小，對方又有同伴，故不敢和他們起正面衝突，只好於網上公審，無奈問道「下次撞（遇）到要注意？」。

有網友斥責相片中男生自私，「我覺得不得體，有些女士又坐低又（着）短裙」、「如果我喺度會直接一腳踩落去，或者大大力踢」、「等個地鐵門開咗，大力啲踢佢出去」。不過亦有人覺得根本是差別對待，「好多外國人都係咁，但又無乜人會擺佢哋上嚟X」。樓主回覆並無任何歧視，「我真係無見過外國人坐嘅，無論咩人只要係阻住人出入我會照擺，阿婆就跌都唔讓，真係好唔應該」。

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾的行為，違者或會被罰款5,000元。

（Dcard）

延伸閱讀：

4小學生搭港鐵坐地下飲嘢　港男公審反被批多餘：現場抦完咪算

大陸男坐港鐵頭等無加錢罰4000！求情指：第1次 職員1句KO照罰

文章授權轉載自《香港01》

港鐵 罰款 車廂

相關新聞

狂嗑粽子不離手！女子腹痛噁心感襲來 醫師一看「又是妳」：老毛病又犯了

端午節即將來臨，有些民眾會準備粽子，可能一天都吃好幾顆。大陸一名41歲婦人有胰臟炎，飲食需清淡，不能吃太油膩食物，但因為端午節快來，婦人看到家人包好幾顆粽子，食慾大開狂吃幾口，還一邊吃...

河南劇組在ICU拍短劇 要求患者家屬「哭小聲點」惹議

有患者家屬反映，近日家人因病留醫河南的華信民生醫院深切治療部（ICU），家屬因擔心在旁哭泣，卻被在附近拍攝中的劇組工作人員要求降低聲量，「我們的家人在ICU，情緒不穩定，他們讓我們小點聲，不要影響他們拍攝」。

92歲富婆有房子不住！露宿香港街頭3年 爆心酸原因：好過住洋樓

有樓不住寧願露宿街頭，到底所為何事？香港網絡及大陸社交平台近日瘋傳1段心酸故事，1名92歲婆婆本身在旺角擁有價值約400萬元的物業，而且出身不俗，卻選擇在深水埗街頭露宿至少3年。她接受訪問時透露「離家出走」原因，令人不勝唏噓。網民看後議論紛紛，「三言兩語便知道婆婆有家不想歸」、「見盡人生」、「婆婆真的十分精靈，願她平安度過晚年」。

高價買到凶宅？為未婚妻買愛巢突見7字血書嚇呆 看CCTV驚揭駭人真相

大陸北漂男事業有成後，在通州以高於市價價格買下1間房子，準備作為與未婚妻的愛巢，可是兩人住後卻發生連連怪事，先後收到恐怖血字電郵、綠衣女留下的血書等，嚇得兩人急向原業主退房。原業主不收違約金，大方態度令男子起疑，於是暗中安裝閉路電視，才驚揭是原業主私闖入內製造連串怪事。

尷尬！大陸妹子誤將這物當環保袋 得知真身後驚嘆：長知識了

近年不少人提倡環保，女性月事產品亦推出更多替代品，以取代傳統即棄衛生棉。有大陸女生早前來港旅遊，到某商店逛街時...

港男點2道餐點 崩潰指出2宗罪嘆品質差：香港自己搞死自己

港人北上消費成風，本地飲食業面臨困境的問題備受關注。有港男於討論區發文大呻香港飲食業質素下降，稱他日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。