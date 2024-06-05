操普通話搭港鐵坐正門口阻人上下車 ！阿婆險跌倒 港女公審：踢都不讓

乘搭公共交通工具時，理應顧及言行切勿防礙或免擾他人！日前有女生分享搭乘港鐵時，遇到1名操普通話、疑似來自內地的男生坐在車門中間位置，一直只顧低頭玩手機，不但阻礙乘客上下車，亦數名婆婆因為要遷就對方位置，從其身旁兩邊空間「出入」時差點跌倒。她下車時曾假裝無意踢向男生的書包，惟對方依然無動於衷，故不滿怒罵「係咪戇X？（戇鳩）」（罵人的粗話），亦有網友批評男生舉動自私。

《香港鐵路附例》雖然並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內其實一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元（約8000新台幣）。

該女生在Dcard以「點解可以心安理得」為題發帖，上傳1張於港鐵車廂內所拍的照片，指因相中男生與同行數人都是說普通話，故猜測對方可能是大陸人。原PO強調自己對大陸人沒有意見，亦明白他們習慣坐在地上，但就不滿對方選擇坐在車門最中間位置，質疑「係咪戇X？（戇鳩）」（罵人的粗話）。照片可見，1名年輕男生揹着背包，並穿着雨衣，坐在車廂近乘客上下的車門位置，他只顧低頭滑手機，霸佔了不少空間，明顯影響他人出入。

原PO補充，男生的行為不但阻礙她和其他人上下車，當時曾數名婆婆要進入車廂，對方需要從男生兩邊空間「出入」，更因此差點跌倒，所以她下車時曾假裝無意踢向對方書包，她形容雖然力度較輕，但認為對方「一定Feel到」，可惜男生依然無動於衷。原PO自覺身型較矮小，對方又有同伴，故不敢和他們起正面衝突，只好於網上公審，無奈問道「下次撞（遇）到要注意？」。

有網友斥責相片中男生自私，「我覺得不得體，有些女士又坐低又（着）短裙」、「如果我喺度會直接一腳踩落去，或者大大力踢」、「等個地鐵門開咗，大力啲踢佢出去」。不過亦有人覺得根本是差別對待，「好多外國人都係咁，但又無乜人會擺佢哋上嚟X」。樓主回覆並無任何歧視，「我真係無見過外國人坐嘅，無論咩人只要係阻住人出入我會照擺，阿婆就跌都唔讓，真係好唔應該」。

雖然《香港鐵路附例》並無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內一直有張貼相關告示，若然乘客坐在地上，最高可被罰款2,000元。另外附例第25條「乘客不得造成滋擾」亦清楚指出，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾，或煩擾的行為，違者或會被罰款5,000元。

（Dcard）

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文章授權轉載自《香港01》