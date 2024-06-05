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狂嗑粽子不離手！女子腹痛噁心感襲來 醫師一看「又是妳」：老毛病又犯了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大陸婦人看到家人包了很多顆粽子，忍不住食慾吃了好幾口，結果胰臟炎復發就醫治療。情境示意圖。圖／AI生成
一名大陸婦人看到家人包了很多顆粽子，忍不住食慾吃了好幾口，結果胰臟炎復發就醫治療。情境示意圖。圖／AI生成

端午節即將來臨，有些民眾會準備粽子，可能一天都吃好幾顆。大陸一名41歲婦人有胰臟炎，飲食需清淡，不能吃太油膩食物，但因為端午節快來，婦人看到家人包好幾顆粽子，食慾大開狂吃幾口，還一邊吃菜一邊喝酒，絲毫沒有克制飲食，結果婦人休息突然腹部劇痛、噁心想吐，只好到醫院就醫治療，醫師還驚呼「怎麼又是妳」，指婦人之前就因暴飲暴食就醫過兩次。

根據大陸媒體《錢江晚報》報導，一名41歲浙江婦人看到姐姐包了好多顆私房肉粽，有鮮肉、蛋黃、鮑魚鮮肉、香腸口味，滿滿肉粽讓婦人食指大動，每個口味都吃了幾口，還拿出家裡的酒和菜餚，和姐姐一起品嘗聊天。

後來婦人在沙發躺著休息時，腹部、腰部突然劇痛，噁心嘔吐感襲來，且感受越來越強烈，心想「我又中招了！」，只好到醫院胃腸科就醫治療，醫師看到婦人現身診間驚訝表示「怎麼又是妳」，原來婦人是胰臟炎患者，之前就因為暴飲暴食送醫救治2次。

婦人這次第三度就醫完全不敢直視醫師，醫師和護理師也「很有默契」為婦人抽血化驗、照超音波，血檢結果出爐後，血脂指數高於正常上限6倍、超音波見胰週滲出，就是「典型胰臟炎」，婦人只能在端午節前夕住院治療。

浙江省人民醫院胃腸科醫師王元宇表示，許多民眾為迎接端午節都會準備肉粽，但粽子是糯米製成，本來就不好消化，食物停留在胃裡時間更長，會刺激胃酸分泌，可能釀成胃潰瘍和慢性胃病等病症復發。如果民眾吃過度油膩、油脂過高的肉粽，還一邊喝酒、一邊吃豐盛菜餚，一旦沒控制好飲食量，容易加重胰臟負擔，誘發胰臟炎，根據以往就醫情況，端午節前後胃腸胰疾病會增加，因此民眾應該多加留意，控制好飲食。

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端午節 醫師 食慾

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