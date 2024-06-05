河南劇組在ICU拍短劇 要求患者家屬「哭小聲點」惹議

有患者家屬反映，近日家人因病留醫河南的華信民生醫院深切治療部（ICU），家屬因擔心在旁哭泣，卻被在附近拍攝中的劇組工作人員要求降低聲量，「我們的家人在ICU，情緒不穩定，他們讓我們小點聲，不要影響他們拍攝」。

6月5日，余先生在社交平台上稱，6月4日已與劇組及醫院見面溝通，解開誤會。

網傳影片顯示，在醫院的ICU區域不遠處，有疑似劇組的工作人員架起一盞巨大的補光燈，正對準一張病床照明，旁邊還有部分攝像設備。劇組的布景設置佔據通道的一半空間。

患者家屬余先生說明，事發於5月31日，河南省鄭州新鄭市華信民生醫院（下稱華信民生醫院）深切治療部門口。當日，其母親在ICU內搶救中，姐姐在一旁哭泣，劇組則在ICU附近拍攝。原本相安無事，但一名劇組工作人員突然走過來，向余先生一家提出「小聲點哭」的要求。

當下，余先生表示「我們哭都不讓哭？我影響到了你們嗎？」，雙方辯駁幾句後就有人出面勸解，劇組工作人員也轉頭離開。由於母親仍在ICU，余先生一家未有糾纏，繼續在原地守候。

然而，劇組拍攝結束離開後，一名自稱是「醫院負責人」向余先生一家稱，因為影響到拍攝，劇組可能要起訴醫院。更讓余先生感到離譜的是，他根據現場獲知的消息，得知涉事劇組名為河南青木影視傳媒有限公司（下稱青木影視）。而所謂的「醫院負責人」，竟也是劇組工作人員，「我是通過青木影視的公眾號發布的劇照發現的」。

余先生後來在網上分享前述遭遇，立即引起網友關注，不少人質疑劇組為何能在醫院內拍攝，不只佔用醫院地方，更口出狂言要求患者家屬「小聲點」。當晚，余先生母親逝世，他仍一直收到青木影視相關工作人員的不斷「勸刪」。

6月3日，青木影視的相關工作人員向余先生表達歉意，但他希望對方能拍片公開向余氏一家道歉，而非私下向他個人道歉。同時，他希望青木影視及華信民生醫院能共同公開道歉，院方應該解釋為何事發時無人維護現場秩序，以及為何事後未有聯繫與他溝通。

新鄭市衛健委宣傳部工作人員回應稱，已督促醫院向余先生道歉，但對方一直不露面，「他（余先生）不見面，他想幹嘛？」。對此，余先生稱此前確實有人來電，但當時母親病情危急，他無暇顧及此事，對方亦未有表明是否醫院工作人員，此後院方未有與他聯繫。

6月5日，余先生在社交平台上交代，當日現場並未發生語言和肢體衝突，工作人員在維持現場秩序時溝通「請小聲一點」，由此激發余先生一家人的情緒，但對方當時不知他們是ICU重症患者的家屬。

余先生稱，事後劇組工作人員立即道歉並多次嘗試與他取得聯繫和諒解，但因家中突發變故，他急需處理諸多事情，且情緒無法控制，劇組工作人員與醫院負責人幾次嘗試當面溝通，均因有事未能見面，導致產生誤會。6月4日，余先生已與劇組及醫院見面溝通，解開誤會。

公開信息顯示，河南華信民生醫院隸屬於河南華信民生健康產業集團有限公司，是中原華信控股集團投資控股，從事醫療、投資、管理、咨詢的多元化集團。

河南青木影視傳媒有限公司成立於2018年6月，註冊資本200萬人民幣（約800萬元新台幣）。據河南電視台消息，5月20日，河南青木影視傳媒有限公司承製河南廣播電視台都市頻道聯合攝製的81集都市愛情微短劇《煙火愛情》。

網友看法：

家屬都不准進的ICU為什麽一個區區劇組能進？ 作為病人家屬，沒有動手已經很克制了。 這是醫院哎，劇組把醫院當成啥了？ 沒有醫院的許可，劇組是進不去的，大概率是給醫院拍片子 醫院重症的地方也能被劇組整去拍戲，這也太兒戲了吧 真去醫院?我一直以為這種場景都是搭建的或者是專門租的 影視圈要加大力度整頓

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文章授權轉載自《香港01》