92歲富婆有房子不住！露宿香港街頭3年 爆心酸原因：好過住洋樓

有樓不住寧願露宿街頭，到底所為何事？香港網絡及大陸社交平台近日瘋傳1段心酸故事，1名92歲婆婆本身在旺角擁有價值約400萬元的物業，而且出身不俗，卻選擇在深水埗街頭露宿至少3年。她接受訪問時透露「離家出走」原因，令人不勝唏噓。網民看後議論紛紛，「三言兩語便知道婆婆有家不想歸」、「見盡人生」、「婆婆真的十分精靈，願她平安度過晚年」。

現年92歲的潘婆婆，已露宿深水埗街頭至少3年，常常看報紙的她，身邊雜物堆積，但她年初接受內地網紅「Jimmy爸爸在香港」訪問時，仍然精神奕奕，能對答流暢。

潘婆婆透露，丈夫8年前去世，她每月領取約4,000元長者生活津貼，晚上待附近檔位收檔，就會睡在檔位，「整條街都是，哪裡有（位）別哪裡睡了，下雨颳風就慘啊」。然而雖然日曬雨淋，又曾被搶劫，潘婆婆也開心認識了很多朋友，「很多朋友找我啊，說我很健談啊，說我識字啊，頭腦清醒啊」，又笑言「我等死啊現在，我又不死得啊，上帝不讓我死啦，沒辦法」。

不過，潘婆婆露宿街頭，竟非因為「無屋住」，而是藏有心酸故事。潘婆婆2022年接受另一網紅YouTube頻道「你的微笑在香港原創」訪問時表示，她是「正宗香港出生」，即土生土長香港人，在「溫室」長大，外表漂亮多男人追求，雙手沒有做過粗重工作，小學畢業後就投入工作，曾做過戲院賣票、茶樓及賣玉器等。

擁旺角400萬元單位 3原因寧露宿街頭

潘婆婆後來與丈夫結婚，購入旺角1個價值400萬港元唐樓單位，目前仍是業主。問到為何不住在家裏，潘婆婆解釋因屋內十分凌亂，「很多雜雜東西，要清好才住，我出來這裡住下才而已」，而且丈夫死後要獨自在家感到沉悶，在街上露宿可體驗人情冷暖，也有很多人找她聊天，「我很多朋友的，很多人喜歡跟我談話的」，又形容「街上空氣好過你住洋樓」。

除了家裏凌亂沉悶，潘婆婆稱還要避開覬覦其單位、假意噓寒問暖的鄰居，「我旁邊的業主，他見我1個人，他以為我不懂法律啊，想謀我層樓啊，他粘過來，總是說服侍我，將來死了呢，無兒無女呢，就會我層樓送了給他，所以我很討厭他啊，我故意走出來避開他」，感嘆「家裡又多東西要把，又避他，走出來我開心點」。

至於單位去向，由於潘婆婆無兒無女，故她當時說已立下遺囑，離世後會把單位留給「契女」。然而網民不解「契女」為何讓潘婆婆流浪街頭，質疑「契女」對潘婆婆是否真心。

潘婆婆因病送院 契女現身

到今年4月，潘婆婆因肚痛和腰痛，由救護車送院，「契女」終於現身探望潘婆婆。問到為何不到契女家居住，潘婆婆直指「相見好同住難」，「契女」則解釋，「我有事情要做，朝頭早出去至到下午6怎麼才回來，沒人照顧，（潘婆婆）丟失也不知道啊」。

「契女」之後被問是否可請家傭照顧潘婆婆時，即說「我家好難住得進的他」。這時潘婆婆表示「妳就唔應該要慳」，但「契女」反駁，「省什麼啊，無地方讓人住啊。我老公不肯給我請（家傭）啊，他說驚人偷東西啊，手腳不好啊，很生氣啊」。潘婆婆當時因病仍需要住院，暫未知後續情況。

潘婆婆的故事引來網民熱議，「婆婆真的十分精靈，願她平安度過晚年！」、「婆婆見盡人生」、「三言兩語便知道婆婆有家不想歸」。也有網民認為無論如何，回家住始終比露宿街頭好，「婆婆始終回家住方便舒適」。

雖然日曬雨淋，又曾被搶劫，潘婆婆也開心認識了很多朋友。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》