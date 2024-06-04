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尷尬！大陸妹子誤將這物當環保袋 得知真身後驚嘆：長知識了

香港01／ 撰文：桃樂斯
有大陸女生赴港旅遊，錯將布衛生棉當作環保袋，故大呼尷尬。圖／取自小紅書
有大陸女生赴港旅遊，錯將布衛生棉當作環保袋，故大呼尷尬。圖／取自小紅書

近年不少人提倡環保，女性月事產品亦推出更多替代品，以取代傳統即棄衛生棉。有大陸女生早前來港旅遊，到某商店逛街時，誤會可重用的布衛生棉是購物袋，事關該產品可摺疊，並帶有啪扣，正方形外觀的確和環保袋有幾分相似，令她大感尷尬稱「長知識了」。有網友分享用後感，表示容易沖洗且舒適透氣；但亦有不少人覺得骯髒，稱不會使用。

該大陸女生在小紅書以「在香港HK尷尬了，以為是購物袋」為題發文，並上傳3張圖片，可見她當時在某商店拿著1件布質產品，產品呈正方形，帶有啪扣，單看外形以為是購物袋。不過當她打開啪扣，才發現原來是女生月事所用衛生棉，而且這衛生棉是環保產品，可重複使用，令她驚訝稱「長知識了」，又標注「#打開有機新生活#香港旅行」。

貼文引來網友留言，有女生以自身經驗呼籲他人嘗試使用布衛生棉，「用了3年，非常好，容易沖洗，舒適透氣！」。不過更多留言覺得不衛生，稱不會使用，「骯髒，浪費水資源」、「我無法想像我拿著這條血淋淋，還帶味道的布放在水龍頭下，一沖整片紅色的場景」、「沒有任何理由可以說服我動手洗這東西」、「洗粘血的內內（內褲）已經是我最大的讓步，而且太大量的我會把它扔了」、「 洗太麻煩了，我寧願用杯（月經杯），一個周期消毒一下就OK」。

有大陸女生赴港旅遊，錯將布衛生棉當作環保袋，故大呼尷尬。圖／取自小紅書
有大陸女生赴港旅遊，錯將布衛生棉當作環保袋，故大呼尷尬。圖／取自小紅書

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

衛生棉

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