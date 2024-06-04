港男點2道餐點 崩潰指出2宗罪嘆品質差：香港自己搞死自己

港人北上消費成風，本地飲食業面臨困境的問題備受關注。有港男於討論區發文大呻香港飲食業質素下降，稱他日前到某茶樓飲茶，發現食材質素十分差，包括「雪排骨沒味」、「鴨腳札有酸味」等，直指「香港真是自己搞死自己」。

貼文引來網友共鳴，感嘆「香港飲食業沒得救，一直挑戰客人的底線……趕人趕到逼人吃自己」、「香港餐飲業真不值得幫」。也有網友歸因香港飲食業經營成本高，「有開餐飲業的老闆說，人工已佔開支四至五成，交租後，還有多少買食材呢？」。亦有網友認為各有喜好，不應唱衰香港飲食業，「我吃過又沒那麼差，應該你自己問題」。

該港男於香港討論區以「香港真是自己搞死自己」，指自己近日到某茶樓飲茶，選叫多款點心享用，才發覺「香港飲食業材料差了那麼多」。

從樓主上載圖片見到，他點了蒸排骨、鴨腳札點心，但批評「雪排骨沒味」、「鴨腳札的腳短和有酸味」。他又感嘆，晚市到另一間食店叫外賣，總價「七條野（約70元，港幣，約新台幣290元）」，卻沒有餐具提供，認為是「香港自己搞死自己」。

貼文引來網友熱議，「香港飲食業沒得救，一直挑戰客人的底線……趕人趕到逼人吃自己」、「香港太多西店，加埋啲西服務」、「沒錯，香港餐飲業真不值得幫」、「所以現在我吃中價貴價東西就北上，留香港吃回類似腿蛋飯，效外菜心就算」。也有網友歸因香港飲食業經營成本高，「有開餐飲業的老闆說，人工已佔開支四至五成，交租後，還有多少買食材呢？」、「香港租金+工資佔了70% ，給10%成本你吃已經很有良心了」。

亦有網友認為各有喜好，不應唱衰香港飲食業，「我吃過又沒那麼差，應該你自己問題」、「整體素質差，但還有很多好吃餐廳，會找還有很多好東西吃」、「自己工資就會收香港價，但消費下下用大陸價去給，你試試看收回來大陸工資價比較」、「不用說到全香港都差，香港飲食業沒得救，就是因為有你這樣的人，我每星期外出的飯，都很滿意」。另外，有人指香港食肆受法例所限不能向客人免費提供即棄餐具，故買外賣如沒額外付款，沒有餐具是很正常。

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文章授權轉載自《香港01》