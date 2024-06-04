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強風下戶外用餐！2男見座椅地墊吹飛仍淡定 下秒被「打包」重摔

香港01／ 安祖娜／報導
河南省有食客在戶外用餐時忽然颳起強風，食物被吹散落地。圖／X影片截圖
河南省有食客在戶外用餐時忽然颳起強風，食物被吹散落地。圖／X影片截圖

強風下還在戶外開餐？大陸日前流傳影片，河南省有2名食客在戶外餐桌吃飯時突然颳起強風，即使附近地板的墊子吹起，2人仍淡定開餐，強風率先吹走他們身旁空椅和物品，之後掀起整片地墊飛向2人，將人「打包起來」。食客率倒地上連枱都吹走，網友看了影片後笑問為何風勢這麼大仍不走，「吃飯大於一切」。

大陸報導，網傳片段攝於5月15日，當晚河南新鄉市有2名食客坐在戶外廣場用餐，桌面放滿食物，街上吹起強風，相繼吹倒他們身邊座椅等物，廣場地面的墊子都吹起來。他們懶得理強風繼續吃飯，結果強風掀起一大片墊子拍向2人，將他們連桌「打包起來」。

2名食客摔倒地上，椅凳都被吹走，黃衣男極速逃到室內，另一名白衫男倒地後無法即時站起，掙扎後慢慢爬起，黃衫男見狀扶起他逃回室內，離開後甚至有張遊戲彈床被強風吹入鏡。有網友好奇2人為何面對強風都不走，笑稱「你吹你的風，我喝我的酒」、「吃飯大於一切」。

據早前報導，河南5月中多地出現強風天氣，15日當地有路燈在大風下倒塌，砸死1名騎單車的市民。

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文章授權轉載自《香港01》

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