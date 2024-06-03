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逾7900人競聘寧夏煤業井下操作工 最低學歷要求大學專科

香港01／ 撰文：林芷瑩
國家能源集團寧夏煤業有限責任公司。（澎湃新聞）
國家能源集團寧夏煤業有限責任公司。（澎湃新聞）

5月14日，國家能源集團寧夏煤業有限責任公司（簡稱「寧夏煤業公司」）發布《2024年井下操作工崗位專項社會招聘公告》，共計劃招錄600名井下操作工，最低學歷要求大學專科。截至6月2日晚，已有超過7900人報名申請。

招聘公告顯示，此次計劃招聘的600個井下操作工崗位，包括位於寧夏靈武的清水營煤礦（籌建處）214人、羊場灣煤礦151人、梅花井煤礦86人、紅石灣煤礦98人，以及位於寧夏吳忠的金家渠煤礦（籌建處）51人。

5個煤礦招聘的井下操作工崗位完全一致，類別均為生產運行，性質為合同工，職責包括「從事煤礦掘進，開採，皮帶運輸，膠輪車運輸，設備機械和電氣系統的操作、安裝、檢修與維護等工作」，學歷要求大學專科，專業要求則是理工科相關專業。

此外，招聘公告還要求應聘者身體健康，無煤礦井下崗位職業禁忌證及基礎病、傳染病；具有3年及以上相關工作經驗；35周歲及以下，工作經驗豐富、條件優秀者可放寬至40歲等。

截至6月2日晚，國家能源集團人力資源招聘網站社會招聘欄公布的數據顯示，已分別有2614人、1990人、1444人、1173人、705人，報名清水營煤礦（籌建處）、羊場灣煤礦、梅花井煤礦、紅石灣煤礦、金家渠煤礦（籌建處）的井下操作工崗位。

由於招聘規定每名應考人員僅可應聘一個崗位，意味着已有7926人報名申請寧夏煤業公司的井下操作工崗位。

此次寧夏煤業公司招聘流程包括發布招聘公告、公開報名、資格審查、筆試、面試、心理測評、體能測試、研究確定錄用名單、上報審批、結果公示、錄用入職等，報名時間為5月14日至6月10日，筆試預計安排在6月23日。

招聘公告明確，報名人員一經錄用須服從寧夏煤業公司工作分配，入職後按照市場化用工管理，簽訂勞動合同及崗位協議，鎖定煤礦井下一線生產崗位不少於5年。

寧夏煤業公司成立於2006年1月18日，是國家能源集團和寧夏回族自治區黨委政府合資合作組建的國有能源企業，註冊資本211.1億元人民幣，其中國家能源集團占51%，寧夏國有資本運營集團公司占49%。

截至2023年底，資產總額1340億元。公司主營業務為煤炭和煤制油化工，經營範圍涉及煤炭深加工及綜合利用、機械加工製造與維修、能源工程建設等。

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文章授權轉載自《香港01》

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