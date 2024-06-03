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杭州65歲婦一年確診三種癌症 醫生指少見：可能與兩種原因有關

香港01／ 撰文：許祺安
王女士確診有三種癌症，包括甲狀腺微小乳頭狀癌、肺癌及結腸癌。圖片為示意圖非當事人。（視覺中國）
王女士確診有三種癌症，包括甲狀腺微小乳頭狀癌、肺癌及結腸癌。圖片為示意圖非當事人。（視覺中國）

據大陸媒體《都市快報》近日報導，杭州的王女士在進行完肺癌及結腸癌手術後，又被確診有甲狀腺微小乳頭狀癌。醫生指在臨床上碰到患者同時罹患兩種或兩種以上癌症的比例不少見，但像王女士這樣同時患有三種癌症且相互獨立的患者較少見，可能與家族遺傳、環境因素有關。

杭州的王女士今年65歲，據報導，在過去的64年中，她一直保持身體健康。但去年王女士才完成肺癌以及結腸癌手術，而她在上月的手術後常規覆查時，又被發現有甲狀腺多發結節。

杭州市婦產科醫院甲乳外科吳岳光副主任醫生稱，根據超聲波檢查結果懷疑個別結節的性質不佳，需要盡快進行穿刺明確性質。接受醫生建議後，王女士於上周進行了手術，現已順利出院。病理報告證實，王女士患有甲狀腺微小乳頭狀癌。

吳岳光醫生指，同時患有兩種或兩種以上癌症的患者並不少見，比如甲狀腺癌合併乳腺癌，乳腺癌合併肺癌。不過，像王女士這樣同時患有三種癌症且都相互獨立的患者比較少見。王女士的情況與家族遺傳基因以及環境因素（地方性因素、不良生活習慣、長期勞累）密切相關，而王女士的姐姐便是因卵巢癌去世。

吳岳光醫生建議，45歲以上人群要定期做包括甲狀腺、乳腺檢查在內的常規檢查，發現異常即可盡早治療。

延伸閱讀：

遺傳變異基因 32歲南京女18年相繼患5種癌症：家人讓我重拾信心

一家三口患甲狀腺癌 醫生：發病率逐年遞增，不良習慣易誘發癌症

文章授權轉載自《香港01》

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