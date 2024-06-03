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暗藏健康隱患？陸女穿7公分洞洞鞋 下樓竟跌倒成「粉碎性骨折」

香港01／ 林芷瑩
大陸甘肅省蘭州一位女士近日穿著7公分高的洞洞鞋走樓梯時「扭到腳」跌倒，導致左腳粉碎性骨折。示意圖／ingimage
大陸甘肅省蘭州一位女士近日穿著7公分高的洞洞鞋走樓梯時「扭到腳」跌倒，導致左腳粉碎性骨折。示意圖／ingimage

踏入夏季，不時都會出現大雨，透氣通爽的洞洞鞋成為不少民眾的摯愛。然而，看似輕便軟彈的洞洞鞋可能暗藏健康隱患，中國大陸甘肅省蘭州一位女士近日穿著7公分高的洞洞鞋走樓梯時「扭到腳」跌倒，導致左腳粉碎性骨折

來自大陸甘肅省蘭州的武女士在母親節當天，穿著7公分高的洞洞鞋走樓梯時「扭到腳」跌倒。她表示，因為洞洞鞋的鞋底比較厚，腳掌中間是凹進去，自己走樓梯時正好踩到凹進去的地方，當時腳沒有踩穩，整個人的重心往前撲，所有重力都集中在腿上，結果摔倒骨折。

武女士已做完手術，目前在家休養，並提醒大家穿著增高洞洞鞋時要小心注意。

在某社交平台上，不少人都分享自己穿著增高洞洞鞋的經驗。有網友表示，自己穿洞洞鞋時也很容易摔倒，「洞洞鞋很輕穿起來沒有感覺，容易摔跤」、「嚇死我了，我今天穿這個鞋子也崴了一下，但是沒事」、「我上次穿了個4公分的，都差點摔著，大家還是注意點」；也有人稱從未見過7公分高的洞洞鞋，「那個7cm的鞋子長啥樣啊？」、「洞洞鞋做這麽高幹什麽？本身不就是為了方便嘛」。

在市場上，不少洞洞鞋都以「踩屎感」的廣告作為賣點，柔軟的鞋底確實會讓人感覺舒適，但過於柔軟的鞋底會導致足底缺乏支撐，未能為雙腳提供足夠的保護，除了會愈走愈累，更會影響踝關節和足底肌肉的穩定性，導致「扭到腳」。

近年來，不時都會傳出穿著洞洞鞋乘坐扶手電梯時，不慎將腳捲入縫隙的新聞。在社交平台上，不少網友也分享穿洞洞鞋的驚險經歷，更紛紛呼籲「穿洞洞鞋不要坐扶梯！」

據了解，洞洞鞋的鞋頭寬大，比正常的鞋約寬20%，為了保證舒適度，鞋的塑膠材質厚、鞋面高，即使站在正常位置，鞋頭距離兩個電梯台階之間的鋸齒部位，也比正常的鞋要近。

同時，由於膠鞋底與腳之間摩擦力不夠，人平時站立的習慣會導致鞋體前移，加上塑膠與電梯之間摩擦力較大，夾入時不易發覺，等腳有感覺時已經拔不出來，容易出事故。

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文章授權轉載自《香港01》

洞洞鞋 骨折

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