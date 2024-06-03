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陸男假扮道士性侵2留守兒童 致懷孕流產被判「8年」引網不滿

香港01／ 鄭寧
據陸媒《法治日報》報導，大陸發生一起留守兒童遭性侵案，引發關注。示意圖／聯合報系資料照片
據陸媒《法治日報》報導，大陸發生一起留守兒童遭性侵案，引發關注。示意圖／聯合報系資料照片

父母外出城市打工後，留在農村的留守兒童面臨著貧窮、缺乏教育和安全事故等各種問題。據陸媒《法治日報》報導，今日再公布一起留守兒童遭性侵案，引發關注。

2021年，一名男子周某某通過網路直播接連與2名留守兒童相識，假扮道士「畫符」消災的方式對2人實施猥褻性侵，導致其中一人懷孕墮胎引產。經法院審理，周某某被判刑8年。

據報導，2021年3月至4月期間，周某某通過在短片平台直播的方式認識了留守兒童彭某某，後將其加為好友並通過聊天獲取彭某某的生辰八字。周某某稱彭某某八字與家人不和，自己可以通過「畫符」為其消災，將其接到自己家中，對被害人彭某某實施猥褻後，三次與其發生性關係，致使其懷孕墮胎引產。

2021年4月，周某某同樣採用相同手法認識留守兒童許某某，當月13日在自己家中對許某某實施猥褻。

案發後，司法機關認為周某某通過網路虛擬世界，利用編造的「道士」身份，以「算命」、「施法消災」等手段哄騙涉世未深的未成年女學生，繼而實施姦淫、猥褻行為，給被害人心理上造成了難以抹去的陰影。

法院認為，被侵害的兩名幼女均為農村留守兒童，更易受到犯罪侵害，周某某針對她們實施犯罪，後果更加嚴重。根據《關於依法懲治性侵害未成年人犯罪的意見》，周某某針對不滿十四周歲的農村留守兒童多次實施強姦、猥褻犯罪，並導致其中一名幼女懷孕引產，應依法從重處罰。

經審理，中國大陸重慶市潼南區人民法院以被告人周某某犯強姦罪，判處其有期徒刑七年，犯猥褻兒童罪，判處其有期徒刑一年六個月，決定執行有期徒刑八年。

案件公布後，引發大陸網友憤慨，紛紛認為僅判8年刑期太少，「才判刑8年，這處罰有點輕，應該8年附加物理閹割」、「他是八年，兩個孩子是一輩子陰影，很難評」、「這是鼓勵犯罪呢？」、「才8年，那我不得不唱一句外國的月亮比較圓」、「就是簡單把七年和一年六個月加起來也不是8年啊，這麼還打上折了？」、「這可是孩子啊！判的太輕了，至少也應該是無期」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

未成年 猥褻 留守兒童

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