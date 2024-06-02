割韭菜？陸知名連鎖瑜伽館「辦完促銷就關門」 會員驚：昨天還正常上課

大陸又一知名連鎖運動品牌宣布倒閉。卡莫瑜伽6月1日正式發出通知，宣布永久關店。但陸媒指出，在卡莫瑜伽宣布關店前，有員工曾指卡莫已長時間欠薪。還有消費者表示，「昨天還在正常上課，今天就閉店了」，嚴重懷疑很可能又是一波「割韭菜」行為。

卡莫瑜伽在全大陸共有30多家場館。據北京青年報報導，6月1日上午，卡莫瑜珈公眾號正式發布「致卡莫會員的一封信」坦言，近日投資公司已明確告知，不再對卡莫瑜伽進行投資。這代表持續10年的卡莫品牌，因資金斷裂，不得不宣布永久閉店。這項決定既是痛苦，也是無奈。

卡莫瑜伽稱，對會員剩餘課程時間，他們在多方面的協助下，聯繫瑜伽同業及其他消費行業整理出第一版的轉化方案，其中提到有三家機構願意接納卡莫瑜珈會員。但在公告中，卡莫瑜伽並未提到退費、退款的解決措施，僅稱其「當下沒有退費的能力」。

然而，有消費者指，目前方案中只有一家瑜珈機構，且只接受200人，電話已打不進去，「我還是會繼續上訴，很難說其他機構會以什麼價格接收，很可能是又一波割韭菜，我現在只想要退款。」

實際上，有消費者早在今年1月即透露，北京多家卡莫瑜伽門市陸續關閉。還有消費者表示，卡莫瑜伽不僅是幾家門市經營不善，品牌背後的資金鏈可能已出現問題。

不過，在事件爆發前，卡莫瑜珈5月初為慶祝其11周年才剛舉辦優惠活動。不少消費者因此辦了會員卡，卻未料不到一個月就被通知永久休業的消息。

界面新聞指出，5月22日，北京一家卡莫瑜珈門市大門緊鎖。商場相關負責人透露，5月21日門市還正常營業，商場也是隔日才發現貼上了休業告示。目前門市合約還未到期，但已無法聯絡到經營者。商場已聯繫警方及東城區體育局，正在等待調查結果。

對此，有卡莫會員表示，5月21日還在正常上課，隔一天店就關了，她辦理的是7個月29堂孕產私教課，現在還有約人民幣2萬多元的課程沒有消費，雖能聯絡到門市老師，但老師也稱不知情。另有去年入會的會員表示，現在撥打店長和負責人的電話都關機。

而一位卡莫瑜伽員工表示，卡莫瑜伽員工勞動合約是與人力資源公司簽署。5月21日，這家公司通知卡莫瑜伽所有員工稱，由於卡莫智能健康管理有限公司嚴重拖欠工資、社保、個稅等服務費用，為減少損失，將解除與被通知員工的勞動關係。員工試圖聯繫公司負責人解決勞動合約和薪資問題，但一直無法聯繫。

事實上，在卡莫員工接到解除勞動關係通知前，該公司已拖欠旗下200多名員工至少三個月薪水，且去年11月開始就已有遲發工資情形，並且有員工指4月社保就已斷了。

北京西城體育局相關工作人員表示，已無法聯繫到該公司法定代表人和負責人，公安正在收集證據調查中，建議消費者儘早提出上訴以挽回金錢損失。