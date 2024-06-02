快訊

國防轉型需各部會協助 顧立雄應當總統與軍方的橋梁

連2震！上午9時27分花蓮縣近海規模4.8地震 最大震度4級

孫安佐露面了！與狄鶯和解嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

捉姦過程全都錄！男子與人妻偷情 綠帽尪一刀劈中小王頭頂…網笑：色字頭上一把刀

香港01／ 撰文：凱薩琳
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

這是真的是「色字頭上一把刀」！中國大陸早前瘋傳1段短片，指有1名男子疑到人妻家偷歡，詎料對方丈夫歸家撞破姦情，激動得向姦夫揮舞菜刀，男子慘遭菜刀直接劈頭頂，最後頭上插著菜刀的情況下被直送醫院救治。片段引來網友熱議，許多人都表示被驚悚畫面深深震撼，有人則笑言「色字頭上一把刀原來是真的」，但亦認為不斷以暴力解決問題。

大陸微博早前日瘋傳標題「色字頭上一把刀」的短片，片長約21秒，網傳1名大陸男子早前趁5.20（5月20日，諧音「我愛仔」）與人妻幽會，豈料遭其丈夫捉姦撞破，人夫盛怒下持菜刀追斬姦夫，男子頭部被菜刀劈中，緊急送院救治。

從短片可見，最初是在屋內拍攝，見1名男子左手拿手機拍片，右手則拿起菜刀揮舞，並怒斥「在我家裡搞啊！」。畫面見到一對男女從附紅色燈光的房間走出來，均一言不發，唯女方衣衫不整，仍在整理衣服。

其後，畫面見到疑似姦夫已被送到醫院，清晰可見頭部仍插住一把菜刀，血流披面，場面十分恐怖。最後見該名男子已躺在病床上，手插住針打點滴，有醫護人員上前查看狀況，唯菜刀仍見插在男子頭上。

有指該片段事發日期為5月20日，人妻在5.20寂寞難耐，聯絡姦夫登門幽會，唯丈夫歸家捉姦「斷正」，疑似姦夫慘遭菜刀直接劈頭部，其後送院急救。事發過程被人夫用手機拍下，其後有人以「色字頭上一把刀」為題，將短片上傳到微博，隨即被廣傳。

對於事件被完整記錄，就捉姦、劈姦夫，甚至送院都不忘拍片，故有人質疑內容真偽，唯短片已於網絡瘋傳。不少網友笑稱古語無欺，「色字頭上一把刀原來是真的」、「古人誠不欺我」、「真．頭上一把刀」。亦有人指，片段有警戒作用，「家人們，引以為戒」，又指任何時都不應訴諸暴力，否則只會把問題加重。

延伸閱讀：

老公偷食表妹　人妻苦等半年進行終極報復　終令2人傾家蕩產求饒

不穿內褲上班！人妻工程師偷食男同事　情慾對話曝光　姦夫下場…

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

婚姻第三年最危險！研究：35%女性曾經歷外遇 婚外情讓她們更易高潮

晚歸和穿著改變是外遇跡象？心理師提供15道關鍵測驗 助你洞察伴侶是否有「外遇體質」

與妻子親熱「被女兒撞見了」…震撼到不想跟父母說話 該立馬禁慾關機？

主管刻意接近我、緊抱我「我卻不會感到不悅」…難道我下意識愛上他了？

相關新聞

電影「消失的她」原型！孕婦被推落懸崖 時隔5年宣布懷孕：謝謝寶貝回我身邊

2019年，懷孕3個月的王暖暖在泰國烏汶帕登國家公園遊玩時，被丈夫推落34米高的懸崖，幸被遊客發現才救回一命。王女士全身重傷骨折，最終被迫流產，醫生更曾指王女士或終身癱瘓。幸經過3年康復治療，王女士終能再次站起來。王暖暖的丈夫近日在該案三審被判處有期徒刑33年零4個月。

捉姦過程全都錄！男子與人妻偷情 綠帽尪一刀劈中小王頭頂…網笑：色字頭上一把刀

這是真的是「色字頭上一把刀」！中國大陸早前瘋傳1段短片，指有1名男子疑到人妻家偷歡，詎料對方丈夫歸家撞破姦情，激動得向姦夫揮舞菜刀，男子慘遭菜刀直接劈頭頂，最後頭上插著菜刀的情況下被直送醫院救治。片段引來網友熱議，許多人都表示被驚悚畫面深深震撼，有人則笑言「色字頭上一把刀原來是真的」，但亦認為不斷以暴力解決問題。

親子影片爆紅！「電子爸媽」擁百萬粉絲 網：像流浪狗被親一口

大陸一對夫妻潘虎乾和姜秀平，因拍攝一系列親子相處的影片，呈現出對小孩的尊重、理解、包容，被很多粉絲稱作「電子爸媽」，一年...

夫家暴16次 掛糞袋成都女獲准離 女兒撫養權歸她

成都女子小謝兩年被丈夫賀某陽家暴16次、需要終身掛糞袋的事件，從2023年4月事發以來，每次的進展都牽動網民關注。近日小...

老公是巨嬰！40歲丈夫喝醉尿褲子 婆婆當眾脫褲聞「不臭呀」…妻崩潰離婚

媽寶丈夫是個巨嬰，妻子如何能忍受？有大陸人妻早前在微博上發文，分享其「巨嬰媽寶丈夫」的經典事件，指今年清明節一家回婆家探親，其間丈夫喝醉後，沒有脫褲直接尿在椅子上，可是奶奶竟替丈夫脫褲子後還聞一聞，說...

36歲美女生物醫學專家任重點大學院長 履歷出眾網友嘆心服口服

天津大學藥物科學與技術學院近日在官網更新「現任領導」欄目信息，顯示現年36歲的生物醫學專家劉秀雲已經出任該學院院長。由於年輕、履歷出色加上出眾的外表，消息引起公眾關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。