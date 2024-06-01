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老公是巨嬰！40歲丈夫喝醉尿褲子 婆婆當眾脫褲聞「不臭呀」…妻崩潰離婚

香港01／ 撰文：喬納森
人妻指丈夫在中午已酒醉，還因找不到婆家院子裡的廁所，沒有脫褲直接尿在椅子上。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
人妻指丈夫在中午已酒醉，還因找不到婆家院子裡的廁所，沒有脫褲直接尿在椅子上。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

媽寶丈夫是個巨嬰，妻子如何能忍受？有大陸人妻早前在微博上發文，分享其「巨嬰媽寶丈夫」的經典事件，指今年清明節一家回婆家探親，其間丈夫喝醉後，沒有脫褲直接尿在椅子上，可是奶奶竟替丈夫脫褲子後還聞一聞，說:「不是我兒子尿褲子，是孫女撒的水」、「這不臭呀，不是尿！」，讓人妻崩潰傻眼。

人妻在其微博帳號「最佳蹲坑讀物」分享親身經歷，指與丈夫在今年清明節帶同女兒回湖北探望老爺奶奶。可是丈夫在中午便已喝醉，還因找不到婆家院子裡的廁所，沒有脫褲就直接尿在椅子上。

奶奶見狀立即替兒子解圍，「不是我兒子尿褲子，是孫女撒的水」，還脫下兒子褲子放在鼻子前聞：「這不臭呀，不是尿！」人妻看在眼裡感到震驚。

人妻指奶奶明知丈夫尿褲子及弄髒椅子，卻把責任推給1歲多的女兒，加上當場替兒子脫褲的場面讓她差點精神受創，畫面在腦海中2個月仍不褪。

她指理解奶奶對「19歲當兵，離家20年，1年回家3、4次」兒子的溺愛，但無法理解奶奶把40歲的兒子慣成巨嬰，會替他擠牙膏、換拖鞋、洗襪子及內褲等，甚至半夜走進夫婦房間替丈夫蓋被子。

經歷清明節的脫褲事件後，人妻終壓力爆棚，將對丈夫的不滿爆發出來，要丈夫回湖北老家「當你媽的寶貝」，也怒嗆丈夫熱水器、洗奶瓶都不會用，無法分擔她照顧女兒及打理家務的壓力，讓她想離婚，結果卻反遭丈夫惱羞封鎖。

網有看到樓主的經歷都大表同情，直指「媽寶男」是最差的丈夫，「這種母子雙劍合璧，根本別指望別人能改變」，「算了吧，遠離巨嬰保平安」、「這種男人無論多大，他媽媽也只會說：『他只是個孩子。』」。

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文章授權轉載自《香港01》

丈夫 婆婆 媽寶 巨嬰

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