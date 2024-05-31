大陸高鐵椅套多久換洗一次？國鐵給出答案：最長180天

國鐵集團公眾號「中國鐵路」5月30日發文回應網民意見，揭露大陸高鐵座席套換洗周期為180天，並會根據換洗期限內汙損情況，進行及時換洗。

近日有大陸網友分享照片，客訴大陸高鐵座椅衛生情況，中國鐵路12306客服做出回應，指高鐵座椅椅套並沒有固定更換時間，具體更換周期會根據列車實際情況而定，引發網友關注。對此，國鐵集團公眾號「中國鐵路」5月30日特別發文澄清，明確回應稱，高鐵座席套換洗周期為180天，而在換洗期限內汙損的，將及時換洗。

文章表示，近期很多網友十分關心動車組列車如何更換服務備品，自言鐵路部門對動車組列車服務備品有一整套規範的管理辦法，確保備品齊全，乾淨整潔，方便旅客使用。

文章列舉主要備品包括有清潔袋、免費讀物和服務指南；座椅套、頭枕片；電茶爐配有紙杯架的，有一次性紙杯；洗臉間備有洗手液、擦手紙；廁所內備有芳香盒和水溶性好的衛生紙、擦手紙，坐便器有一次性坐便墊圈等。同時，動車組列車出庫前要進行整備，保證車廂內外各部位整潔，服務備品配備齊全，定位放置，定型統一。

其中，文章指出，座席套是動車組列車的重要備品之一，屬於布製備品。為保證旅客乘車體驗良好，根據《鐵路旅客運輸服務品質規範》，鐵路部門對座席套實行規範管理：一是與其他布製備品一樣定期換洗，一般座席套換洗周期為180天；二是在換洗期限內汙損的，將及時換洗；三是在列車上發生突發汙損情況的，工作人員將及時清理，提供備用座套（坐墊）。

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文章授權轉載自《香港01》