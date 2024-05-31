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沒房沒車從不出錢養家！女結婚5年才知醫師尪是「無業媽寶」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女子與醫師丈夫結婚5年，訴請離婚時才發現對方不僅無業，生活開銷更是由母親資助。情境示意圖。圖／Ingimage
一位女子與醫師丈夫結婚5年，訴請離婚時才發現對方不僅無業，生活開銷更是由母親資助。情境示意圖。圖／Ingimage

若有心隱瞞，即使是相處多年的另一半也可能變得陌生。大陸江蘇省一名女子在5年前與自稱是「副主任醫師」的小帥（化名）閃婚，婚後兩人卻時常因為經濟問題發生爭吵、甚至產生肢體衝突。事後妻子上法庭訴請離婚，才發現小帥的醫師工作證其實是偽造的，對方不僅無業，就連日常生活都是仰賴母親補貼。

根據《揚子晚報》報導，小美（化名）與小帥經他人介紹而相識，小帥自稱是江蘇省無錫市一間醫院的副主任醫師，待人體貼，兩人因為聊得來，甚至感覺有些相見恨晚，在認識沒幾個月便迅速閃婚。

婚後兩人生下了女兒小花（化名），彼此開始因經濟問題而產生爭執。小帥經常因為「工作」而早出晚歸，對家中事務不管不顧，甚至從未出錢分擔家庭開銷。小美不解，丈夫作為醫師，收入應該不低，但其名下既沒有車子、也沒有房產，每次向他詢問薪資的事，也都支支吾吾地解釋不清。兩人更因為女兒的照護而引發肢體衝突，小美還曾報警表示小帥動手打了她。

一直到結婚的第5年，心灰意冷的小美決定至法院訴請離婚，並爭取小花的扶養權，要求小帥每月支付人民幣2000元（約新台幣8995元）的贍養費。小帥對此表示不滿，認為自己與女兒感情深厚，且自己畢業於名校，又在醫院工作，有能力輔導女兒的課業，更在法庭上出示自己「副主任醫師」的工作證為證。然而，小帥又表示自己的收入不高，還需要支付與前妻所生的兒子的贍養費及照顧母親，所以才沒拿多少錢回家。

小美則指出，她曾向該醫院詢問，醫院表示院內並沒有小帥這名員工。面對質疑，小帥回應，他雖在醫院工作，但實際上隸屬於其他單位。

由於小帥前後說詞矛盾、疑點多，法官立即對此進行核查，最後證實小帥並非他所說的兩個工作單位的員工。

庭審後，法官要求小帥如實陳述自己的職業狀況，小帥才承認醫院的工作證是網購的，他目前無業，生活開銷都仰賴母親資助，之所以會在法庭上出示偽造的證據，都是為了爭奪女兒的扶養權。

圖為小帥偽造的工作證。圖翻攝自《揚子晚報》
圖為小帥偽造的工作證。圖翻攝自《揚子晚報》

最後，法院判決小美與小帥離婚，女兒小花由小美扶養，小帥每月需支付1000元（人民幣，約新台幣4497元）的扶養費。並且，因為小帥在庭審中進行虛假陳述，違反了民事訴訟的誠實信用原則，法院也對其處以罰款。

小帥因在庭審上進行虛假陳述，被處以罰款。圖翻攝自《揚子晚報》
小帥因在庭審上進行虛假陳述，被處以罰款。圖翻攝自《揚子晚報》

丈夫 另一半 結婚 醫師 離婚

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