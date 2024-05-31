公車男對女學生「自瀆」影片瘋傳！完事1囂張舉動更惹公憤

公車上不應作出猥褻行為！有女學生於社交平台Threads發布影片，指周三（5月29日）早上搭乘公車時，坐對面男子竟然望著她「自慰」直至「射精」，更向鏡頭豎起大拇指，相當猖狂。原PO表示，她完全不敢出聲，嚇到「現在我講話都語無倫次」，已報警處理，提醒其他人小心，「不想再有下1個受害者」。

該女學生周三（5月29日）於社交平台Threads發文講述事件，當日她早上7時左右乘搭來往油塘及長沙灣的214號九巴，坐在下層右方相向座位，怎料坐對面的男子竟然對著她自慰，十分猖狂。

影片中，該男子戴眼鏡、身材肥胖、穿藍色短袖上衣及灰色長褲，雖然用背囊遮掩，但仍然清晰拍到其露出的陰莖及自慰動作。影片最後更見到他當場「射精」流出白色液體，還向原PO鏡頭豎起大拇指，似乎感到滿足。

原PO表示，她當時被嚇到「完全不敢出聲，現在我講話都還是語無倫次」。她又說，一上車已覺得該男子令她感到不舒服，但當時沒有太在意，沒想到男子之後「用鞋子碰我又望著我」，並作出相關行為，斥責「這個世界真的可以以貌取人，變態真的看得出來，我最近還要考試，可不可以不要搞我心態」。

貼文引發網友關注，批評男子行為變態離譜，「真是神經病」。也有網友提醒原PO保護好自己，有問題要呼救，不要隱忍。

延伸閱讀：

劏客？九龍城茶餐廳5人晚飯埋單$1414 竟因1項收費出事：無下次

有人帶榴槤上巴士！男客投訴逼報警累停駛：好臭 車長1招KO絕了

$70下午茶餐埋單$85？驚覺收$8茶位費兼加一 網民教路1招免茶錢

文章授權轉載自《香港01》