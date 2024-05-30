大咖歌手演唱會氣氛太嗨…震碎歌迷腎結石 網：華佗在世？
大陸男歌手華晨宇火星演唱會2024香港站於5月24日在中環海濱活動空間開鑼，一連3日於下午4時開唱，吸引大批大陸歌迷來香港觀看。
近日，一名歌迷在網絡分享其看華晨宇香港演唱會的非凡經歷稱，在演唱會現場由於音樂震感及當天飲用大量特製飲料，又隨音樂節奏蹦蹦跳跳，竟意外排出黃色顆粒物的腎結石。該帖文在大陸引發大量關注，有網友稱「華晨宇的華，是華佗的華」。
發貼文的歌迷稱，其男友在體檢時被查出患有腎結石，沒想到在華晨宇演唱會時，突然稱自己「腎結石好像被震碎了，好通透！」回到酒店後亦真的「尿除了黃色顆粒物」，該歌迷稱「他（華晨宇）華佗在世啊？」
貼文引起網友質疑其在炒作吸引關注，不過她再次發文回應稱，「以上情況都是真實發生的情況」。她解釋道，演唱會的音樂讓男友心情愉悅，加上充分的水分攝入和現場的活躍氛圍，幫助他排出了結石。
該歌迷的神奇經歷引發大量網友討論，「華晨宇演唱會震碎腎結石」一度登上微博熱搜。有學醫的網友稱，小結石確實有可能因為蹦跳及飲水較多排出，但結石較大還是需要去正規醫院治療。
網友討論▼
這個很大可能是因為當天蹦嗨了+喝水多，anyway看火星演唱會使人身心愉悅
華晨宇的華，是華佗的華
大家記得多喝水，有時間也可以來火星樂園蹦一蹦，有益身心哦
那我真的要懷疑是被演唱會的音響震碎了再跳出來的了
類似之前病危的聽到某歌手的歌，突然驚坐一樣的效果
有健康時報科普稱，歌迷分享的情況或真有可能，但只針對少數人。結石能不能被跳下來，取決於腎結石的大小、輸尿管的狹窄程度、結石表面的光滑程度、結石位置等多種因素。
直徑小於0.6公分的結石，多數能自然排出，例如借助跳繩、跳躍，加上大量飲水，保證每日尿量2000毫升以上，有助結石排出。
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文章授權轉載自《香港01》
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