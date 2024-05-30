快訊

轉運把握！今「天赦日」老天赦免災厄 專家曝「補財庫秘訣」：帶1物能強運

王義川電信監控疑雲 藍擬列調查權生效後第一槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

坐港鐵頭等車廂沒加錢被罰四千！陸男求情想補票 職員1句話照罰

香港01／ 撰文／布萊恩
陸社交平台小紅書近日流傳1段影片，可見東鐵線頭等車廂有一名大陸男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，被當場抓包。圖／ingimage
陸社交平台小紅書近日流傳1段影片，可見東鐵線頭等車廂有一名大陸男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，被當場抓包。圖／ingimage

乘搭港鐵東鐵線頭等車廂必須付雙倍車資，否則會被罰款1,000港元！大陸社交平台小紅書近日流傳1段影片，可見東鐵線頭等車廂有一名大陸男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，被當場抓包。他求情稱自己是第1次坐東鐵頭等車廂，問「可以補票嗎？」，但職員明確告訴他「不能」，又表示車廂內已經寫清楚這是頭等車廂了。最終職員把這名陸客帶離車廂。根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票而乘坐頭等，須繳交1,000港元（大約新台幣4000元）附加費。

事件引來網友熱議，有網友批評該陸客藉囗多多，「渾水摸魚，這麼多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就知道啦」；但也有網友認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好的處理方法，「我覺得如果是遊客，是否有其他處理方法呢？」。

小紅書流傳影片長32秒，沒有說明拍攝日期。影片可見，數名港鐵職員正在東鐵頭等車廂查票，發現1名說普通話的男乘客，沒有支付頭等車廂的車資。

男乘客隨即求情稱「我第1次坐，不知道（要付頭等車廂車資）」，又問職員「可以補票嗎？」。職員斬釘截鐵地表示「不能補」，又指著男乘客身旁上方的標示說已寫明是頭等車廂。這時有其他乘客揶揄，「那麼大的字，看不到啊？罰款啦」。

影片最後見到男乘客跟著港鐵職員走到車門位置，相信是要在下1個站離開車廂。

事件引來網友熱議，有網友批評該內地客是想「渾水摸魚」，「這麼多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就知道啦」、「和諧號都有一二等，不要裝傻」、「搭飛機裝傻去頭等艙的都見過」。但也有網友認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好處理方法，「我覺得如果是遊客，是否有其他處理方法呢？」。

根據港鐵網站，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交附加費，費用為1,000港元（大約新台幣4000元）。

圖／擷自小紅書
圖／擷自小紅書

延伸閱讀：

劏客？九龍城茶餐廳5人晚飯埋單$1414　竟因1項收費出事：無下次

港鐵罵戰！頭等大媽狂鬧後生仔4分鐘　斥伸腳佔位　網民：鬧得好

文章授權轉載自《香港01》

港鐵 罰款

延伸閱讀

小紅書攻電商 拚直播帶貨

男要錢赴泰尋妻狂鬧…雙親下跪求消停 小表妹看不下去反遭槍恐嚇

搭港鐵尷尬走光！怪風吹起短裙「風光乍現」 她1招神應對獲讚：好優雅

周末有颱風？GFS料艾雲尼周五生成 強度達這級別逼近日本台灣

相關新聞

坐港鐵頭等車廂沒加錢被罰四千！陸男求情想補票 職員1句話照罰

乘搭港鐵東鐵線頭等車廂必須付雙倍車資，否則會被罰款1,000港元！大陸社交平台小紅書近日流傳1段影片，可見東鐵線頭等車廂有一名大陸男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，被當場抓包。他求情稱自己是第1次坐東鐵頭等車廂，問「可以補票嗎？」，但職員明確告訴他「不能」，又表示車廂內已經寫清楚這是頭等車廂了。最終職員把這名陸客帶離車廂。根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票而乘坐頭等，須繳交1,000港元（大約新台幣4000元）附加費。

21歲女打工遭殺害分屍...頭埋山上身體丟海 兇手冒充她向家人要錢

大陸媒體《奔流新聞》報導，21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤，一個月後警方通過DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，兇手更分屍拋屍，將她的頭顱埋在山上，身體則扔入海中。兇手更用但如詩的手機發朋友圈、邊到各處遊玩邊跟被害人家屬微信聊天索要錢財。

15歲男生宿舍遭裸身圍毆、飛踢 湖北公安網搜影片介入調查

湖北宜都公安今（29）日通報，28日18時許，宜都公安局在工作中發現網絡上出現一條校內宿舍暴力毆打他人的影片，遂開展偵查調查。

無償獻血幌子？北京病患掏2千元人民幣買血 網嘆：花錢還違法

北京醫院傳出病患做手術時若需要輸血，如果家屬無法獻血，就得自掏2000元人民幣(276美元)買血的消息。由於法律規定獻血...

比搭機還貴…上海大學生坐公交抵新加坡 29天花3千元人民幣

中國一名男大生從上海搭公交車去新加坡，一共花了29天，花了3000元人民幣（約414美元），他說，這是很有趣的挑戰。消息...

失散兄妹？小情侶長相「神相似」 網急勸驗DNA結果揭曉

四川成都一對情侶在社交平台抖音（TikTok）貼出合照，兩人相貌幾乎長得一樣樣，常被誤以為是兄妹，網友建議他們去做DNA親子鑑定。兩人真的也去做了鑑定，結果公布後引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。