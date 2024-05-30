坐港鐵頭等車廂沒加錢被罰四千！陸男求情想補票 職員1句話照罰

乘搭港鐵東鐵線頭等車廂必須付雙倍車資，否則會被罰款1,000港元！大陸社交平台小紅書近日流傳1段影片，可見東鐵線頭等車廂有一名大陸男乘客，被港鐵職員發現沒有付足車資，被當場抓包。他求情稱自己是第1次坐東鐵頭等車廂，問「可以補票嗎？」，但職員明確告訴他「不能」，又表示車廂內已經寫清楚這是頭等車廂了。最終職員把這名陸客帶離車廂。根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票而乘坐頭等，須繳交1,000港元（大約新台幣4000元）附加費。

事件引來網友熱議，有網友批評該陸客藉囗多多，「渾水摸魚，這麼多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就知道啦」；但也有網友認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好的處理方法，「我覺得如果是遊客，是否有其他處理方法呢？」。

小紅書流傳影片長32秒，沒有說明拍攝日期。影片可見，數名港鐵職員正在東鐵頭等車廂查票，發現1名說普通話的男乘客，沒有支付頭等車廂的車資。

男乘客隨即求情稱「我第1次坐，不知道（要付頭等車廂車資）」，又問職員「可以補票嗎？」。職員斬釘截鐵地表示「不能補」，又指著男乘客身旁上方的標示說已寫明是頭等車廂。這時有其他乘客揶揄，「那麼大的字，看不到啊？罰款啦」。

影片最後見到男乘客跟著港鐵職員走到車門位置，相信是要在下1個站離開車廂。

事件引來網友熱議，有網友批評該內地客是想「渾水摸魚」，「這麼多藉囗」、「得啦，罰錢之後，你就知道啦」、「和諧號都有一二等，不要裝傻」、「搭飛機裝傻去頭等艙的都見過」。但也有網友認為香港作為「好客之都」，是否有其他更好處理方法，「我覺得如果是遊客，是否有其他處理方法呢？」。

根據港鐵網站，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通而乘坐頭等，必須繳交附加費，費用為1,000港元（大約新台幣4000元）。 圖／擷自小紅書

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文章授權轉載自《香港01》