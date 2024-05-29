21歲女打工遭殺害分屍...頭埋山上身體丟海 兇手冒充她向家人要錢

大陸媒體《奔流新聞》報導，21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤，一個月後警方通過DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，兇手更分屍拋屍，將她的頭顱埋在山上，身體則扔入海中。兇手更用但如詩的手機發朋友圈、邊到各處遊玩邊跟被害人家屬微信聊天索要錢財。

目前，兇手已被常州警方逮捕，案件仍在進一步偵辦中。不過內地網民對於警方未公布兇手姓名性別，卻將被害人的資訊包括地址、火葬日期等全數公開表示不滿。

被害人突然稱想休學1年去打工掙錢

但如詩的大姊但麗（化名）說，但如詩是二妹，今年21歲，性格內向，不愛說話，2021年考入江蘇農牧科技職業學院寵物醫療專業。2023年2月，二妹跟父親說想休學1年去打工掙錢。

但麗回憶，二妹休學後一個人租住在江蘇常州市，具體工作是收銀員，但不知道在哪家公司。今年2月27日，二妹帶著哭腔打電話讓父親幫她完成一份復學知情同意書，並索要戶口名簿。當晚，母親就把戶口名簿拍照發給了二妹。

沒想到一夜之後，2月28日，但如詩就聯繫不上了，打電話不接，發微信不回，語音電話也不接。情急之下，父親撥打江蘇110報警。4月18日上午，重慶大渡口派出所警員通知父母去常州驗DNA，後經DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，並且分屍拋屍。

但麗的父親在群中寫道，「妳媽媽的血已經送到了，當晚和我的血一起送去檢測，現在已經確認了死者是但如詩，我的女兒」、「但如詩被分屍了，經過分別包裝後，有的拋海了，頭被埋在了一個山上」、「頭一天刑警帶上他去找頭，他不認沒有找到，第二天又去終於找到了如詩的頭」。

兇手拿走但如詩手機向她家人要錢

但麗表示，警方稱但如詩在3月18日遇害，「但我們懷疑，二妹在2月底就已經遇害了。因為，此後的一段時間，二妹的微信有多筆轉帳：2月28日，支付寶轉款800元（人民幣，下同）；2月28日-29日，微信分五次轉款60402元；3月3日-18日，微信分四次轉款34000元。這些錢都轉到一個叫莊某的帳戶。」

但麗說，「截至目前，我們只知道二妹是被人掐死後又被分屍的。二妹與兇手是什麼關係、兇手是啥身分、叫啥名字等情況我們一概不知，我們曾向辦案警員詢問，但沒有得到答案。警員只告訴我們，案子目前還沒有結案，家屬可以請律師進行訴訟代理。」

但麗控訴，二妹遇害後，兇手還在張家界千古情緣景區、常州恐龍園遊玩，而且還用二妹的手機頻繁發朋友圈。更讓人不解的是，兇手還用二妹的語氣跟家裡人要錢，以手機壞了為由從父親那裡要了1000元，從小妹那裡要了500元。這期間，兇手一直用文字描述，電話、視訊一律不接。

但麗推測，兇手是4月14日到18日上午落網的。為了逃避罪責，隱匿罪證，兇手把淘寶訂單二妹買的衣服全退貨退款到支付寶，餘額全部轉走並刪除紀錄。

對於但麗的說法，常州市公安局金壇分局西城派出所工作人員以「具體情況不便透露，可以與常州市公安局金壇分局政治處瞭解」為由婉拒採訪。

網友回應

男方知道她的支付密碼，殺了她還不停用她手機轉賬給他，還問受害者父母拿錢[汗]她就是因為網上認識了他，然後會休學，才去那裡那邊打工啊。 為什麼現在的新聞都是這樣啊 把被害人寫的清清楚楚 把他媽的嫌疑人就描述的模棱兩可。 最後一張聊天記錄，爸爸的文字，顯得那麼平靜，又那麼悲憤，難過。

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文章授權轉載自《香港01》