快訊

苗縣議員銀樓63枚戒指全被搶 損失80多萬急報案

必比登推薦50年老店「陳明統爌肉飯」 配菜防腐劑、農藥超標

閣揆休息室抽菸…柯建銘嗆蔣萬安「恬恬」 北市府反擊了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

21歲女打工遭殺害分屍...頭埋山上身體丟海 兇手冒充她向家人要錢

香港01／ 撰文：許祺安
21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤。警方證實她被殺害分屍。（奔流新聞）
21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤。警方證實她被殺害分屍。（奔流新聞）

大陸媒體《奔流新聞》報導，21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤，一個月後警方通過DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，兇手更分屍拋屍，將她的頭顱埋在山上，身體則扔入海中。兇手更用但如詩的手機發朋友圈、邊到各處遊玩邊跟被害人家屬微信聊天索要錢財。

目前，兇手已被常州警方逮捕，案件仍在進一步偵辦中。不過內地網民對於警方未公布兇手姓名性別，卻將被害人的資訊包括地址、火葬日期等全數公開表示不滿。

被害人突然稱想休學1年去打工掙錢

但如詩的大姊但麗（化名）說，但如詩是二妹，今年21歲，性格內向，不愛說話，2021年考入江蘇農牧科技職業學院寵物醫療專業。2023年2月，二妹跟父親說想休學1年去打工掙錢。

但麗回憶，二妹休學後一個人租住在江蘇常州市，具體工作是收銀員，但不知道在哪家公司。今年2月27日，二妹帶著哭腔打電話讓父親幫她完成一份復學知情同意書，並索要戶口名簿。當晚，母親就把戶口名簿拍照發給了二妹。

沒想到一夜之後，2月28日，但如詩就聯繫不上了，打電話不接，發微信不回，語音電話也不接。情急之下，父親撥打江蘇110報警。4月18日上午，重慶大渡口派出所警員通知父母去常州驗DNA，後經DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，並且分屍拋屍。

但麗的父親在群中寫道，「妳媽媽的血已經送到了，當晚和我的血一起送去檢測，現在已經確認了死者是但如詩，我的女兒」、「但如詩被分屍了，經過分別包裝後，有的拋海了，頭被埋在了一個山上」、「頭一天刑警帶上他去找頭，他不認沒有找到，第二天又去終於找到了如詩的頭」。

兇手拿走但如詩手機向她家人要錢

但麗表示，警方稱但如詩在3月18日遇害，「但我們懷疑，二妹在2月底就已經遇害了。因為，此後的一段時間，二妹的微信有多筆轉帳：2月28日，支付寶轉款800元（人民幣，下同）；2月28日-29日，微信分五次轉款60402元；3月3日-18日，微信分四次轉款34000元。這些錢都轉到一個叫莊某的帳戶。」

但麗說，「截至目前，我們只知道二妹是被人掐死後又被分屍的。二妹與兇手是什麼關係、兇手是啥身分、叫啥名字等情況我們一概不知，我們曾向辦案警員詢問，但沒有得到答案。警員只告訴我們，案子目前還沒有結案，家屬可以請律師進行訴訟代理。」

但麗控訴，二妹遇害後，兇手還在張家界千古情緣景區、常州恐龍園遊玩，而且還用二妹的手機頻繁發朋友圈。更讓人不解的是，兇手還用二妹的語氣跟家裡人要錢，以手機壞了為由從父親那裡要了1000元，從小妹那裡要了500元。這期間，兇手一直用文字描述，電話、視訊一律不接。

但麗推測，兇手是4月14日到18日上午落網的。為了逃避罪責，隱匿罪證，兇手把淘寶訂單二妹買的衣服全退貨退款到支付寶，餘額全部轉走並刪除紀錄。

對於但麗的說法，常州市公安局金壇分局西城派出所工作人員以「具體情況不便透露，可以與常州市公安局金壇分局政治處瞭解」為由婉拒採訪。

網友回應

男方知道她的支付密碼，殺了她還不停用她手機轉賬給他，還問受害者父母拿錢[汗]她就是因為網上認識了他，然後會休學，才去那裡那邊打工啊。

為什麼現在的新聞都是這樣啊 把被害人寫的清清楚楚 把他媽的嫌疑人就描述的模棱兩可。

最後一張聊天記錄，爸爸的文字，顯得那麼平靜，又那麼悲憤，難過。

延伸閱讀：

安徽銅陵住廈坍塌…12歲少女失雙親和雙腿 居民質疑樓棟地基問題

上海飛深圳女乘客因感情問題強行落機　網民提這原因倡｢判死刑｣

文章授權轉載自《香港01》

DNA 微信 打工 父母

相關新聞

21歲女打工遭殺害分屍...頭埋山上身體丟海 兇手冒充她向家人要錢

大陸媒體《奔流新聞》報導，21歲重慶女孩但如詩在江蘇常州打工卻突然失蹤，一個月後警方通過DNA鑑定證實，但如詩被人殺害，兇手更分屍拋屍，將她的頭顱埋在山上，身體則扔入海中。兇手更用但如詩的手機發朋友圈、邊到各處遊玩邊跟被害人家屬微信聊天索要錢財。

15歲男生宿舍遭裸身圍毆、飛踢 湖北公安網搜影片介入調查

湖北宜都公安今（29）日通報，28日18時許，宜都公安局在工作中發現網絡上出現一條校內宿舍暴力毆打他人的影片，遂開展偵查調查。

無償獻血幌子？北京病患掏2千元人民幣買血 網嘆：花錢還違法

北京醫院傳出病患做手術時若需要輸血，如果家屬無法獻血，就得自掏2000元人民幣(276美元)買血的消息。由於法律規定獻血...

比搭機還貴…上海大學生坐公交抵新加坡 29天花3千元人民幣

中國一名男大生從上海搭公交車去新加坡，一共花了29天，花了3000元人民幣（約414美元），他說，這是很有趣的挑戰。消息...

失散兄妹？小情侶長相「神相似」 網急勸驗DNA結果揭曉

四川成都一對情侶在社交平台抖音（TikTok）貼出合照，兩人相貌幾乎長得一樣樣，常被誤以為是兄妹，網友建議他們去做DNA親子鑑定。兩人真的也去做了鑑定，結果公布後引發網友熱議。

遭18歲男大生騙財騙色！40歲富婆校園裡脫光裸奔 要男方「一起社死」

卿本佳人，為何如此？中國大陸網絡近日瘋傳1段「女生大學校園裸奔」影片，見到有1名長髮女子把衣服和短褲掀開露出胸部和下體私處，在大學校園、體育館等多處來回跑動，還邊叫喊邊逼路人看自己的胸部和私處，學生們都被其舉動嚇到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。