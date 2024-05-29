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15歲男生宿舍遭裸身圍毆、飛踢 湖北公安網搜影片介入調查

香港01／ 撰文：許祺安
多名男生在宿舍用皮帶等毆打一名男生，湖北當地警方表示，被打者多處皮膚青紫，已傳喚打人者。（微博@沸點視頻截圖）
多名男生在宿舍用皮帶等毆打一名男生，湖北當地警方表示，被打者多處皮膚青紫，已傳喚打人者。（微博@沸點視頻截圖）

湖北宜都公安今（29）日通報，28日18時許，宜都公安局在工作中發現網絡上出現一條校內宿舍暴力毆打他人的影片，遂開展偵查調查。

內媒《界面新聞》報道，經公安初查，影片內容於本月26日15時30分左右發生在市職教中心男生宿舍內。該校學生鄒某某（男，15歲）與同班同學曹某某（男，16歲）因瑣事產生矛盾並發生口角。曹某某遂邀約同班學生姚某某、陳某某等（均為未年滿18周歲的未成年人，其中兩人未滿16周歲）在寢室內對鄒某某進行毆打，並拍攝影片傳播。

經宜都公安局司法鑒定中心法醫臨床檢驗，鄒某某頸部、背部、臀部及左上臂等體表見皮膚青紫，體表其他部位未發現明顯損傷。

5月28日，宜都公安局已依法將曹某某、姚某某、陳某某等相關人員傳喚至公安機關接受調查。目前，案件正在進一步辦理中，公安機關將對涉嫌違法犯罪的人員依法打擊處理。

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文章授權轉載自《香港01》

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