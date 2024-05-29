失散兄妹？小情侶長相「神相似」 網急勸驗DNA結果揭曉

四川成都一對情侶在社交平台抖音（TikTok）貼出合照，兩人相貌幾乎長得一樣樣，常被誤以為是兄妹，網友建議他們去做DNA親子鑑定。兩人真的也去做了鑑定，結果公布後引發網友熱議。

根據《星島頭條》報導，四川成都一對情侶，在社交平台貼出合照，因兩人從皮膚、眼睛、鼻子、嘴吧都非常相像，他們也表示，曾遇到火車乘務員、食堂阿姨及超市老闆，都被問兩人是不是兄妹。網友紛紛建議兩人去做親子鑑定，他們也真的順應民意去做了鑑定，最終結果顯示，兩人的親緣機率小於0.0001%，確定不是兄妹。

兩人表示，其實他們本人及雙方父母，早就肯定彼此間是沒有血緣關係的，會去做鑑定，只是為了滿足網友的好奇心，並不是故意炒作，但不否認也想承接爆紅的流量利益，確實也有廠商找上門，感謝網友的支持。

鑑定結果公布後，仍有網友不太相信，留言「這不還有0.0001的概率嗎」、「建議嚴查祖上三代，不一定是真兄妹，但可能是遠親，問過一個檢查科主任說的」，也有人打趣表示，「以後的孩子也會共用一張臉嗎？一家三口走出去一模一樣的有點嚇人」、「你們這好，以後不用爭孩子像爸爸還是像媽媽」、「每天起床看著對方的臉感覺像照鏡子」、「有種愛上自己的感覺」、「所以，你倆喜歡上對方是因為自戀嘛」。