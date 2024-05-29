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遭18歲男大生騙財騙色！40歲富婆校園裡脫光裸奔 要男方「一起社死」

香港01／ 撰文：布萊恩
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

卿本佳人，為何如此？中國大陸網絡近日瘋傳1段「女生大學校園裸奔」影片，見到有1名長髮女子把衣服和短褲掀開露出胸部和下體私處，在大學校園、體育館等多處來回跑動，還邊叫喊邊逼路人看自己的胸部和私處，學生們都被其舉動嚇到。

影片引來網友熱議，直呼誇張，也有不少人為女子行為感到婉惜，「好好1個女孩子怎麼變這樣？」，也有人質疑是否「博出位」想「一炮而紅」。不過有媒體發現，該女子其實不是該校學生，而到這所學校做出脫序行為，藏有心酸內情。

綜合陸媒報導，事發地點為荊州職業技術學院。在31秒影片中，1名長髮女子把衣服向上拉至頸部露出胸部，在校園道路、體育館羽毛球場等位置來回跑動，更一度脫下短褲露出私處。

女子在校園遊走期間，向一旁學生展示胸部和私處，邊大聲吼叫，舉動嚇壞一眾學生。

影片引來網友熱議，直呼誇張「真是牛X」、「不尷尬的嗎？」。也有不少人為女子行為感到婉惜，「好好1個女孩子怎麼變這樣？」、「長得挺不錯，可惜……」。也有人質疑女子是否「博出位」想「一炮而紅」。

不過有媒體發現，該女子其實不是該校學生，已經40歲是「小富婆」，但聲稱被學校1名楊姓男學生「騙財騙色」，於是到楊男所讀學校作出脫序行為，讓其他人知悉楊男惡行，「女子這也是豁出去了，為了讓男學生社死，自己先社死，用自己的身體來吸引注意力和吸引流量，終於是達到了自己的目的」。女子曾在社交媒體發相展示與楊男恩愛，寫上「愛情就是我40歲，他18歲，做了180次」，然而最終反目成仇。

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文章授權轉載自《香港01》

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