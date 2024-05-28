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可樂險奪命！男子突心臟驟停 醫師指身體1微量元素嚴重流失

香港01／ 撰文：孫聖然
福建福州一名男子，因心臟驟停被送院搶救，經醫生檢查發現這竟和飲用可樂相關。示意圖／ingimage
福建福州一名男子，因心臟驟停被送院搶救，經醫生檢查發現這竟和飲用可樂相關。示意圖／ingimage

近日，福建福州一名「90後」男子，因心臟驟停被送院搶救，經醫生檢查發現這竟和飲用可樂相關。

據「南方網」報導，王先生（化名）近日因突感全身乏力、無法行走，被家人緊急送院。經過檢查發現，其血鉀濃度僅為1.93mmol/L，遠低於正常水平的3.5-5.5mmol/L，屬於危急值，並誘發心律失常出現室顫心跳驟停。

經過詢問，王先生事發前一天曾飲用近2L、約為8瓶250ml的可樂。醫生表示，可樂中的碳酸鹽、糖分和咖啡因等成份，在過量攝入時可能促進鉀離子的流失，增加低血鉀症的風險。

醫生續指，碳酸飲料中的碳酸鹽可導致代謝性鹼中毒，同時其中的糖分可刺激胰島素分泌，均可促進細胞外鉀向細胞內轉移，使血鉀降低；咖啡因則具有利尿作用，可能增加腎臟排鉀量。

醫生提醒，鉀是人體內不可或缺的微量元素，對於維持細胞新陳代謝、調節滲透壓和酸鹼平衡至關重要。低血鉀症不僅會引起心臟問題、肌肉無力，還可能導致腎功能障礙、尿瀦留、嘔吐、胃腸道麻痹。

最終，醫院在對王先生進行除顫、心肺復蘇及補鉀治療，使他脫離危險，康復出院。

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文章授權轉載自《香港01》

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