陸女吃完拌麵奔健身房運動險休克 竟是「1罕病」惹禍

中國大陸一名26歲女子在吃了一碗蔥油拌麵後，稍作休息即去健身房運動，不料竟出現皮膚發紅、發燙，且伴隨頭暈乏力、胸悶，甚至呼吸困難等症狀，經過血清過敏原檢測和皮膚試驗後，該女子被確診為「小麥依賴型運動誘發過敏」（WDEIA）。醫師解釋，這類患者過敏的獨特之處在於，如果單吃麵食，不會有過敏反應；如果單純運動，也不會發病；只有患者在吃了麵食之後幾個小時之內運動，才會誘發過敏反應。

據陸媒《都市快報》報導，5月初，一名於大陸杭州工作的26歲女子，晚飯吃了一碗蔥油拌麵後，稍作休息便去健身運動，並出現呼吸困難症狀。健身房工作人員緊急呼叫救護車，將女子送往浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科救治。報導稱，女子到院後，面色發白、四肢發冷、全身皮膚出現蕁麻疹、血壓下降，意識也開始出現模糊，醫生推測為過敏性休克並迅速給予相應處理，女子才轉危為安。

經院方進行血清過敏原檢測和皮膚試驗，該女子被確診為「小麥依賴型運動誘發過敏」（WDEIA）。

女子回憶起過去幾次健身，經常感到頭暈，有時會出現心慌、盜汗。有兩次健身前她吃了幾塊餅乾，運動後感覺渾身搔癢、全身都起了大大小小的紅疙瘩，但過1個小時後「疙瘩」就退了，她便沒當回事。不料最近一次健身，出現呼吸困難症狀，被直接送往急診救治。

根據醫生介紹，「小麥依賴型運動誘發過敏」（WDEIA）的獨特之處在於，如果單吃麵食，不會有過敏反應；如果單純運動，也不會發病；只有患者在吃了麵食之後幾個小時之內運動，才會誘發過敏反應。除了運動外，疲勞、酒精、雌激素變化、解熱鎮痛藥，甚至心理狀態，都可以放大過敏反應，成為過敏性休克的誘因。

醫生表示，儘管小麥過敏聽上去不算多見，但依據世界糧農組織報告，90%以上的食物過敏由牛奶、雞蛋、魚、貝殼海產品、花生、大豆、核果類和小麥八大類食品引起。

「其實不僅是小麥， 吃海鮮、堅果、水果等食物後立刻運動也可能導致嚴重過敏反應」，醫生建議這類人群最好不碰過敏食物，如果少量食用，也不能立刻去運動，至少間隔4至6小時。

醫生提醒，除了嚴重過敏反應外，食物過敏還容易引發哮喘等呼吸道過敏表現，甚至威脅生命，呼籲民眾重視。如果之前曾出現過嚴重的過敏反應，可以去醫院配腎上腺素筆隨身攜帶，在緊急情況下進行自我注射，之後馬上就醫。

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文章授權轉載自《香港01》