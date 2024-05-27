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麥當勞玩具要價千元？「麥麥對講機」爆紅 黃牛炒價3天賺逾2百萬
中國大陸麥當勞近日推出六一兒童節限量版玩具「麥麥對講機」，在中國年輕人之間爆紅，開賣後迅速售罄，也引發黃牛與假貨問題，「麥麥對講機」在網路商城上價格被炒至300元人民幣，在微博上引發熱議。
根據《九派新聞》報導，中國大陸麥當勞為了即將到來的六一兒童節，推出限量版玩具「麥麥對講機」，對講機兩個一組，一個為麥當勞薯條造型，另一個為雞塊造型，可在300公尺內進行聯絡。該玩具於5月22日上午線上線下同步販售，消費者可透過任意消費額外再加38元人民幣（約台幣168元）的方式購得，全中國限量50萬組，售完為止。
開賣後，由於購買人數眾多，該玩具迅速售罄。一度導致麥當勞點餐系統「崩潰」，顯示異常且無法點餐。
而在搶購熱潮下，黃牛、假貨問題也隨之氾濫。原價38元人民幣的「麥麥對講機」，已經被黃牛炒至300元人民幣（約台幣1340元）。而某電商平台上，有店舖的「麥麥對講機」連結顯示已賣出上萬件，售價為54至88元人民幣，3日內吸金超54萬人民幣（約台幣240萬）。該賣家稱商品為正品，但拒絕回答貨源問題。
根據《山海視頻》報導，針對「麥麥對講機」被炒至300元，中國麥當勞員工回應，表示會反映給專員處理。
被炒至高價的「麥麥對講機」在微博上也掀起討論，微博網友紛紛表示不理解，「都快原價的十倍了吧，成本低的東西不懂為什麼炒這麼高」、「三百塊夠吃好幾頓麥當勞了啊」、「加38買一個我都嫌貴，居然還能炒這麼高」、「黃牛是最該取締的，都是他們炒的」、「給小朋友可以玩一年，給某些人發條朋友圈就閒置了」。
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