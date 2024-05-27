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真誠？暴利？南京婦賣45元「即溶咖啡」爆紅 1天熱銷500杯

聯合新聞網／ 綜合報導
南京一位老婦賣的10元即溶咖啡在中國網路上爆紅。圖／擷取自中國新聞網微博
南京一位老婦賣的10元即溶咖啡在中國網路上爆紅。圖／擷取自中國新聞網微博

近日，南京一名老婦賣的即溶咖啡在中國網路上掀起熱潮，一杯賣10元人民幣（約台幣45元）的咖啡，其實內容物就是很簡單的即溶咖啡，沒有任何沖泡技術，也沒有花俏的攬客行銷，卻吸引廣大年輕人排隊打卡，一天能賣出四、五百杯。對於這爆紅的即溶咖啡，部分中國網友覺得是賣「真誠」，但也有人覺得莫名其妙，「即溶10塊不能說暴利，只能說智商稅」。

根據《澎湃新聞》報導，江蘇南京一家賣甘蔗汁與咖啡的小店最近突然爆紅，老闆韓素珍賣的咖啡，就是3包三合一咖啡倒入塑膠杯中用熱水泡開後封膜，一杯賣10元人民幣，一天能賣出四、五百杯。韓素珍表示，是自己愛喝即溶咖啡，就借自己攤位順便一起賣。

就這樣一杯普通的即溶咖啡，甚至自己在家就能泡，還賣到一杯10元人民幣，為什麼會爆紅？中國網友認為，這與韓素珍的「真誠」有關，「韓老太賣的是真情咖啡，用真情實意真情實感與顧客交心，顧客欣然領命」、「成本透明、售價透明、成分透明，這樣的產品當然有人買單」、「韓老太賣的是真誠，我們喝的是青春和對過去的懷念」。《澎湃新聞》也分析，當代年輕人經歷咖啡的各種行銷洗禮，早已對即溶咖啡不屑一顧，然而南京這位老太太卻真心認為即溶咖啡是最好的，因此坦蕩蕩地當著顧客的面沖泡，背後也沒有隱藏什麼商業手段，在追求商機的時代下，韓素珍的即溶咖啡讓年輕人們感受到「真誠」。

不過也有不少理性的中國網友認為，「咖啡豆研磨後，13秒香氣開始流失，30秒損失一半。一分鐘後剩餘10％。所以除非是現磨的咖啡，否則都與雀巢沒差別」、「即溶10塊不能說暴利，只能說智商稅」、「這是不是對『真誠』這兩個字有誤解啊」、「但大媽主要還是賣甘蔗，更多的還是網友獵奇吧」、「玩情懷的都是矯情」。

咖啡

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