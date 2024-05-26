快訊

MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

民眾黨兩個太陽之爭再起？ 黃國昌主導519、國會聲量飆

中俄聯合聲明藏圖們江經濟戰略價值為何日本頭大了？

岳父母連寄海鮮3個月…女婿崩潰退群組 竟是「1疾病」惹禍

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，大陸一名人夫因連續3個月收到岳父母寄送的海鮮，讓他備感壓力，忍不住在親友群組怒斥兩人行為並退出群組。示意圖／ingimage
近日，大陸一名人夫因連續3個月收到岳父母寄送的海鮮，讓他備感壓力，忍不住在親友群組怒斥兩人行為並退出群組。示意圖／ingimage

不少長輩為了拉近與子女關係，容易展現過多的熱情，於是弄巧成拙。近日，中國大陸一名人夫，因連續3個月收到岳父母寄送的海鮮，讓他備感壓力，忍不住在親友群組怒斥兩人行為並退出群組，隨後男子被診斷出患有「抑鬱症」。

據陸媒《陜視新聞》《晨露說事》報導，大陸廣東省的小何（化名）最近經常半夜醒來，白天容易無力，人也變得焦躁。當時，身處異地的岳父母發現異常，便決定關心女婿狀況，熱情的告知小何，「春天到了，要給你們寄點海鮮」。

報導指出，由於小何在內陸長大，從小不喜歡吃海鮮，於是他和妻子商量，希望轉告岳父母不用寄太多。不料，即使兩人再三告知岳父母不要寄送海鮮，對方仍不斷堅持，小何透露，為了清空冰箱，他甚至將一部份海鮮送給親友，「光清空冰箱就花了半個月」。

反覆拒絕無果後，小何看著冰箱滿滿的海鮮感到十分無力，發現自己連想吃什麼都無法決定，崩潰地在親友群組怒斥岳父母的行為，「不尊重我們的感受，強行介入我們的生活」，隨後退出親友群。

報導稱，小何經過醫生分析，被診斷患有「抑鬱症」。後來，小何立刻接受藥物治療，而妻子則向岳父母告知小何的狀況，並獲得支持，順利解除家庭危機。

新聞一出，引起不少大陸網友議論，「重點不是海鮮吧，岳父母總是以自己的想法來對年輕人好，說了不要也還是一直給，然後還不能不高興，不高興就是身在福中不知福」、「可能不止這一件事情，只是這件事是壓倒他（小何）的最後一根稻草罷了」、「又不共同生活，不想吃就不吃，送給其他愛吃的人吧」、「其實在他們（岳父母）心裡，就是想把認為好吃的分享給自己疼愛的子女，並沒有想太多」。

子女 廣東 海鮮 父母

延伸閱讀

這種食物開封後不要冰！ 毒理專家列「七大壞習慣」：小心生病

十年陰影！她戴1飾品意外刺破動脈噴血 過來人點頭：縫好幾針

日本Lawson宣布下市！消息傳對岸登熱搜 陸網炸鍋：以為要退出中國

小孩升國中！驚見雙敦學區「3房4500萬」 他愣：一定能上建中？

相關新聞

岳父母連寄海鮮3個月…女婿崩潰退群組 竟是「1疾病」惹禍

不少長輩為了拉近與子女關係，容易展現過多的熱情，於是弄巧成拙。近日，中國大陸一名人夫，因連續3個月收到岳父母寄送的海鮮，讓他備感壓力，忍不住在親友群組怒斥兩人行為並退出群組，隨後男子被診斷出患有「抑鬱症」。

這男人能嫁嗎？「相親分析師」破解媒婆話術 教戰守則網上爆紅

大陸近期出現一種網路新職業「相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱，舉例抖音某位網紅，3天粉絲就漲了30萬。主要工作是幫網友破解相親話術，舉例「不說體重就是胖」、「說家裡有房等等，高機率不是自己的」， 由於教戰守則太真實，許多網友聽聞直呼，「建議大學就該開這門課。」

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

舊版鈔票除了是歷史印記，也可能具有收藏價值！近日有店家發文稱收到顧客付錢是給「舊式10元紙幣」，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網友看到鈔票照片後也表示新奇，而且相當羨慕，勸原PO好好保留，「哇，第一次見」、「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」。

陸短裙妹逛商場突發飆！「原地起跳躺地」哭鬧引側目 男伴全程旁觀

大陸近日有名女子在當地商場逛街時，因不明原因突然發脾氣，不僅對著同行男子大吼大叫，還當眾坐在地上哭鬧，引來路人側目，不過同行男子並未上前安撫，全程冷靜地站在一旁，影片在網路上傳開後，網友紛紛留言表示，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」。

陝西城管扣車數日 1車番茄爛掉 老闆：是我1年收入

陝西榆林靖邊縣一水果店老闆近日反映，在店門口卸貨時，車及貨物被城管等單位人員扣留，導致一車番茄爛掉倒進垃圾場。當事車主...

成都環衛工檢察院牆邊吃飯 保安趕人 網批與民眾脫節

近日網傳一段視頻，地點位於四川成都雙流區人民檢察院附近。一位環衛工大叔蹲在檢察院外牆邊用餐，一名檢察院保安走近環衛工大叔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。