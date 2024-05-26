岳父母連寄海鮮3個月…女婿崩潰退群組 竟是「1疾病」惹禍

不少長輩為了拉近與子女關係，容易展現過多的熱情，於是弄巧成拙。近日，中國大陸一名人夫，因連續3個月收到岳父母寄送的海鮮，讓他備感壓力，忍不住在親友群組怒斥兩人行為並退出群組，隨後男子被診斷出患有「抑鬱症」。

據陸媒《陜視新聞》、《晨露說事》報導，大陸廣東省的小何（化名）最近經常半夜醒來，白天容易無力，人也變得焦躁。當時，身處異地的岳父母發現異常，便決定關心女婿狀況，熱情的告知小何，「春天到了，要給你們寄點海鮮」。

報導指出，由於小何在內陸長大，從小不喜歡吃海鮮，於是他和妻子商量，希望轉告岳父母不用寄太多。不料，即使兩人再三告知岳父母不要寄送海鮮，對方仍不斷堅持，小何透露，為了清空冰箱，他甚至將一部份海鮮送給親友，「光清空冰箱就花了半個月」。

反覆拒絕無果後，小何看著冰箱滿滿的海鮮感到十分無力，發現自己連想吃什麼都無法決定，崩潰地在親友群組怒斥岳父母的行為，「不尊重我們的感受，強行介入我們的生活」，隨後退出親友群。

報導稱，小何經過醫生分析，被診斷患有「抑鬱症」。後來，小何立刻接受藥物治療，而妻子則向岳父母告知小何的狀況，並獲得支持，順利解除家庭危機。

新聞一出，引起不少大陸網友議論，「重點不是海鮮吧，岳父母總是以自己的想法來對年輕人好，說了不要也還是一直給，然後還不能不高興，不高興就是身在福中不知福」、「可能不止這一件事情，只是這件事是壓倒他（小何）的最後一根稻草罷了」、「又不共同生活，不想吃就不吃，送給其他愛吃的人吧」、「其實在他們（岳父母）心裡，就是想把認為好吃的分享給自己疼愛的子女，並沒有想太多」。