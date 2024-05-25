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這男人能嫁嗎？「相親分析師」破解媒婆話術 教戰守則網上爆紅

香港01／ 撰文：許祺安
大陸近期出現一種網路新職業「相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱。 情境示意圖／Ingimage
大陸近期出現一種網路新職業「相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱。 情境示意圖／Ingimage

大陸近期出現一種網路新職業相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱，舉例抖音某位網紅，3天粉絲就漲了30萬。主要工作是幫網友破解相親話術，舉例「不說體重就是胖」、「說家裡有房等等，高機率不是自己的」，由於教戰守則太真實，許多網友聽聞直呼，「建議大學就該開這門課。」

陸媒《澎湃新聞》報導，大陸不婚族比例越來越高，促使相親分析師職業爆紅，有不少網友把相親分析師稱為「媒婆剋星」，專門破解媒婆們的如簧巧舌美化過的相親條件。

報導介紹，某位擁有20萬粉絲的相親分析師，在網絡上開課，分享教戰守則。舉例破解身高之謎，「176的身高，那他實際身高按照公式『過5減4』應該是172，如果說了身高沒說體重，那應該挺胖的。」

該分析師繼續舉例，「再看存款，人民幣30萬（約新台幣133萬元）左右，看到『左右』，存款取左，體重取右，『過5減4，低5為0』，存款區間取最小。」

報導稱，這類相親分析師影片分享留言，經常有「大學就該開一門這樣的課」的評論，折射出大陸年輕人對結婚的焦慮。

相親分析師是職業新賽道，近期如雨後春筍般冒出來，抖音上的某位網紅甚至3天漲了30萬粉絲。但業內人士看來，他們並沒有脫離「情感網紅」的範疇，只是換一個方式「變現」。

報導援引浙江省立同德醫院臨床心理科副主任心理治療師湯路瀚說法，認為相親分析師並沒有脫離「情感主播」的範疇，只是換一個方式「變現」。

湯路瀚表示，年輕人追捧相親分析師的心理，與大陸相親節目「非誠勿擾」原因如出一轍，多數人懷著看熱鬧的心態，也有抱著避免踩到地雷的心情，希望透過「圍觀」學習，在感情上面做出正確選擇。

「現在大家似乎在害怕戀愛」湯路瀚表示，大陸年輕人對結婚的焦慮就像對職場、對未來的焦慮一樣很常見，很多人擔心「這個男人能嫁嗎？」、「這個女人能娶嗎？」

湯路瀚建議，在學校開設戀愛或者親密關係的課程是值得鼓勵的，更重要的是，如何理解對方的情緒、換位思考、表達同理心，如何處理人際關係中的衝突等等人際議題，對於年輕人來說，才是需要學習。

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文章授權轉載自《香港01》

年輕人 相親 結婚 網紅 職業

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