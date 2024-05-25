顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

舊版鈔票除了是歷史印記，也可能具有收藏價值！近日有店家發文稱收到顧客付錢是給「舊式10元紙幣」，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網友看到鈔票照片後也表示新奇，而且相當羨慕，勸原PO好好保留，「哇，第一次見」、「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」。

日前有店家在Facebook專頁「糖水雄」發文，稱收到客人找錢時，發現其中10元（約新台幣41.2元）紙鈔是舊式鈔票，令他驚呼「幾世紀之前？」從照片可見，該張綠色10元紙鈔的發行銀行為「香港上海匯豐銀行」，發鈔年、月、日是1976年3月31日。紙鈔表面略有發黃，但沒有什麼摺痕，圖案清晰。

照片引起網友熱議，有年輕網友表示新奇，「哇，第一次見」、「真的沒見過」，也有人好奇顧客身份，「這個客人是不是時空穿越？」、「想知道是什麼客人找錢給你」。原PO回應「1個約30幾歲的女性」，令網友充滿遐想，笑言想到電影《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花一角，「她是不是穿旗袍，拿著一個保溫瓶來買？」

有部份網友向原PO表示有意收購，「古董，想要，是我出生的年份、月份」。也有不少人勸原PO好好保留，指70年代的紙鈔有收藏價值，「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」、「收藏紀念」。惟有網友提出質疑，指同款鈔票發行量不低，「我媽有一疊」、「應該不少人有」，也有人問「這用得了？」

記者在網上拍賣交易平台「旋轉拍賣」以「70年代匯豐10元」字眼搜索，發現有不少待售項目，依據鈔票使用度、完整度、保存狀況及序列號等以不同價位銷售，有的在100元（約新台幣412.8元）以內，有的介於100元至數百元。而搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元（約新台幣4.1萬元）。

搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元。圖／擷自「旋轉拍賣」網頁

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文章授權轉載自《香港01》