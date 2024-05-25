快訊

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

台股下周逢電腦展前AI受矚目 留意股東會、MSCI調整

屏東大平少棒為籌赴美比賽費發愁 「神秘女子」一次捐480萬元全包下

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

香港01／ 撰文：夏洛特
有店家發文稱收到顧客找錢「舊式10元紙幣」。 圖／擷自Facebook「糖水雄」
有店家發文稱收到顧客找錢「舊式10元紙幣」。 圖／擷自Facebook「糖水雄」

舊版鈔票除了是歷史印記，也可能具有收藏價值！近日有店家發文稱收到顧客付錢是給「舊式10元紙幣」，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網友看到鈔票照片後也表示新奇，而且相當羨慕，勸原PO好好保留，「哇，第一次見」、「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」。

日前有店家在Facebook專頁「糖水雄」發文，稱收到客人找錢時，發現其中10元（約新台幣41.2元）紙鈔是舊式鈔票，令他驚呼「幾世紀之前？」從照片可見，該張綠色10元紙鈔的發行銀行為「香港上海匯豐銀行」，發鈔年、月、日是1976年3月31日。紙鈔表面略有發黃，但沒有什麼摺痕，圖案清晰。

照片引起網友熱議，有年輕網友表示新奇，「哇，第一次見」、「真的沒見過」，也有人好奇顧客身份，「這個客人是不是時空穿越？」、「想知道是什麼客人找錢給你」。原PO回應「1個約30幾歲的女性」，令網友充滿遐想，笑言想到電影《胭脂扣》中梅艷芳飾演的如花一角，「她是不是穿旗袍，拿著一個保溫瓶來買？」

有部份網友向原PO表示有意收購，「古董，想要，是我出生的年份、月份」。也有不少人勸原PO好好保留，指70年代的紙鈔有收藏價值，「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」、「收藏紀念」。惟有網友提出質疑，指同款鈔票發行量不低，「我媽有一疊」、「應該不少人有」，也有人問「這用得了？」

記者在網上拍賣交易平台「旋轉拍賣」以「70年代匯豐10元」字眼搜索，發現有不少待售項目，依據鈔票使用度、完整度、保存狀況及序列號等以不同價位銷售，有的在100元（約新台幣412.8元）以內，有的介於100元至數百元。而搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元（約新台幣4.1萬元）。

搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元。圖／擷自「旋轉拍賣」網頁
搜尋結果中，最貴的項目是1956年所出的10元紙鈔，售價為9980元。圖／擷自「旋轉拍賣」網頁

延伸閱讀：

舊版10元！小黃司機收到4張連號「青蟹」 網友震驚：歷史遺鈔

假硬幣再現？疑假10元硬幣相片瘋傳 網看1點震驚：好值錢

文章授權轉載自《香港01》

上海 鈔票 香港

延伸閱讀

遊日也要小心！3女觀光地搭計程車跳錶3千 司機竟要求「乘3」

台南新開幕PUB太吵還有人撒錢 負責人遭違反社維法送辦

河南弟結婚 8姊姊掛萬元鈔票花圈 網憂：新娘慘了

高雄男製3500張偽鈔 夜市攤商連受害…防偽標籤竟是指甲油

相關新聞

顧客付錢給「48年前10元紙幣」 內行一看急喊「快收藏」：撿到寶

舊版鈔票除了是歷史印記，也可能具有收藏價值！近日有店家發文稱收到顧客付錢是給「舊式10元紙幣」，細看後更驚訝發現紙鈔是48年前發行的！不少網友看到鈔票照片後也表示新奇，而且相當羨慕，勸原PO好好保留，「哇，第一次見」、「撿到寶！留起來」、「這張價值應該高過鈔票本身面額」。

這男人能嫁嗎？「相親分析師」破解媒婆話術 教戰守則網上爆紅

大陸近期出現一種網路新職業「相親分析師」，受到大陸年輕人追蹤訂閱，舉例抖音某位網紅，3天粉絲就漲了30萬。主要工作是幫網友破解相親話術，舉例「不說體重就是胖」、「說家裡有房等等，高機率不是自己的」， 由於教戰守則太真實，許多網友聽聞直呼，「建議大學就該開這門課。」

陸短裙妹逛商場突發飆！「原地起跳躺地」哭鬧引側目 男伴全程旁觀

大陸近日有名女子在當地商場逛街時，因不明原因突然發脾氣，不僅對著同行男子大吼大叫，還當眾坐在地上哭鬧，引來路人側目，不過同行男子並未上前安撫，全程冷靜地站在一旁，影片在網路上傳開後，網友紛紛留言表示，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」。

陝西城管扣車數日 1車番茄爛掉 老闆：是我1年收入

陝西榆林靖邊縣一水果店老闆近日反映，在店門口卸貨時，車及貨物被城管等單位人員扣留，導致一車番茄爛掉倒進垃圾場。當事車主...

成都環衛工檢察院牆邊吃飯 保安趕人 網批與民眾脫節

近日網傳一段視頻，地點位於四川成都雙流區人民檢察院附近。一位環衛工大叔蹲在檢察院外牆邊用餐，一名檢察院保安走近環衛工大叔...

下午茶想獨坐4人位遭拒 顧客公審「明明超多位子」：沒吃也一肚子火

外出用餐自然希望坐得舒適。有網民發文稱，日前獨自於下午茶時間到某連鎖點心店用餐，當時並非繁忙時段，他見店內客人不多，便打算坐到卡位。不過店員表示他1個人不可以坐卡位，拒絕為他安排於卡位落座，最終該網民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。