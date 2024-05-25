陸短裙妹逛商場突發飆！「原地起跳躺地」哭鬧引側目 男伴全程旁觀

大陸近日有名女子在當地商場逛街時，因不明原因突然發脾氣，不僅對著同行男子大吼大叫，還當眾坐在地上哭鬧，引來路人側目，不過同行男子並未上前安撫，全程冷靜地站在一旁，影片在網路上傳開後，網友紛紛留言表示，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」。

該影片在被網友轉載至X，只見女子一身可愛裝扮、穿著短裙，還揹著迪士尼小熊（達菲熊）造型包包，與一名男子在商場內逛街，不料走到一半卻因不明原因突然大發雷霆，氣到頻頻跺腳，接著原地蹦跳、往地上坐，在地板上大聲哭鬧，過程中不斷捶打自己雙腳，不過同行男子卻退到一旁，並未上前安撫，兩人巨大動靜隨即引來路過民眾側目。

影片在網路上傳開後，網友們紛紛留言表示，女子的行為簡直比小孩還誇張，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」、「我家小孩一個10歲、一個6歲，也不曾在外這樣過，會被我電死」、「她還覺得自己是個大寶寶」、「就算是小孩 也要教育不能在公共場所無理取鬧」、「我家小孩也不會這樣」。

不過，由於影片拍攝地點、時間皆不明確，因此也有網友提出質疑，這麼剛好拍下這一幕，有可能是故意擺拍。此外，有網友好心提醒，不論影片是真是假，女子跳起來直接坐下的動作，可能會傷害到身體，以後最好不要再這麼做了。