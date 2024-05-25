下午茶想獨坐4人位遭拒 顧客公審「明明超多位子」：沒吃也一肚子火

外出用餐自然希望坐得舒適。有網民發文稱，日前獨自於下午茶時間到某連鎖點心店用餐，當時並非繁忙時段，他見店內客人不多，便打算坐到卡位。不過店員表示他1個人不可以坐卡位，拒絕為他安排於卡位落座，最終該網民決定離開餐廳，不滿表示「真是沒吃也一肚子氣」，更明言不會再光顧。

有網民周一（5月20日）在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，抱怨到連鎖點心店吃下午茶遇上不快經歷，氣憤表示「不會再購買，真的沒吃也成一肚子氣」。他指日前於下午茶時間獨自到點心店用餐，見店內只有「3幾個客人」，有不少空座，便想在卡位落座，「下午茶時間只有3幾個客人，有的是空位，1人進去吃下點心私人時間一下，當然坐卡位吧，吃得舒服點嘛」。

不過，他的打算卻遭到女店員制止，女店員見他坐到卡位便開聲拒絕，要求他坐到單人座，「他說1個人不能坐卡位」。樓主即時駁斥「現在又不是繁忙時段，又沒有客人為什麼不能坐」，店員重申1人不可坐卡位。樓主隨時表達看法，反諷「今時今日你們這樣做生意真的是好生意了」，然後起身離開餐廳，「他們（店員）還好像無所謂這樣，你不吃就不吃」。

從照片可見，樓主拍攝店內環境時中間1列雙人座全空，兩側則仍有空餘卡位，有店員在其中1張卡座桌上整理外賣袋。

貼文引發網民討論，有網民分享類似遭遇，支持樓主離座，「這家我也試過跟你說一模一樣，他沒說完我已經走了」、「一定馬上走，不購買」、「做得對！讓我也會起身走人」、「忙碌時就算了，無緣無故到處都是位子還不給坐卡位」。也有人批評店員做法「可能得罪客人」，「很多家都是這樣，明明大把位子還要強迫你併桌」、「應該要看環境，忙碌時間又不同，閑時生意一般不是讓人喜歡怎麼坐就怎麼坐」。

不過，有網民持相反意見，認為店員可能是擔心之後有4位客人卻無座位，「如果每個人都像你這樣1個人要坐4人位又要坐幾個小時，坐不到又要公審人，我的lunch time（午餐時間）都不夠時間排隊」。

也有人覺得安排或許隨公司要求，未必隨店員個人決定，「我覺得像是公司規定」、「固然公司規定，大姐順便趕客，不用做那麼多事」。樓主則回應「所以我也沒有跟大姐爭吵，只是選擇不購買」。另有人覺得店員如果好好解釋，相信食客也會配合，「客人聽著也舒服，就算真換桌子內心也比較舒爽吧」。

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文章授權轉載自《香港01》