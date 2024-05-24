中共軍演不敵八卦 搜尋趨勢顯示台灣更關心星野源

共軍於23日宣布進行為期兩日的軍演，並稱這是懲戒台獨分裂勢力。然而外媒觀察網路趨勢發現，同一時間，台灣的網路社群更關注日本歌手星野源的八卦，以及他與女星新垣結衣的婚姻狀況。

共軍東部戰區昨天宣布，23日至24日，組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習。消息傳出後，除了台灣媒體持續跟進報導外，不少外國媒體也關注台海局勢，並發布相關報導。

然而在共軍演習帶來的壓迫之下，英國廣播公司（BBC）的一篇報導指出，同一時間，日本藝人的八卦新聞反而在台灣的網路上更受關注。

在23日共軍進行演習之際，BBC在當天中午開始設立以「China holds military drills around Taiwan aspunishment」為名的專題頁面，持續更新與共軍環台軍演相關的報導，包含演習的背景、範圍與台灣的應對等。

在當天下午4時左右，頁面上更新了一篇名為「在台灣，同一時間，名人的八卦成為熱門新聞」的報導，並且配上新垣結衣的圖片。

這篇新聞提到，在報導發布時間起算的過去數個小時裡，台灣的Google搜尋趨勢，名列第一的是與新垣結衣結婚的歌手星野源，因為有網路謠言稱「星野源外遇」。

報導提到，星野源和新垣結衣都否認了這項傳聞，然而這則名人的八卦新聞在台灣已經吸引了大量的注意力，即便同一時間有關演習的消息仍不斷傳來。對於這種情形，有些台灣人表示，「這是已經習慣的現況」。

另據美國之音報導，觀察過去一天的兩岸輿論情勢與社會環境，中國政府控制的官方媒體在網路上大規模宣傳這次的軍演，引起民族主義熱浪。但北京的兇狠在台灣的影響力似乎有限，23日台股收盤甚至微幅上漲0.26%。

報導指出，前美國國安會官員杜如松（RushDoshi）在個人社群平台X（前身為推特）發文分析，解放軍在2022年8月在台灣周邊演習，當時造成國際企業重新考慮與中國的關係，「這次的演習或許未達當時規模，但仍會令這些擔憂加深，並且加速去風險化，最後受到損害是中國經濟。」

英國廣播公司（BBC）中國媒體分析員艾倫（KerryAllen）則在X平台上發文形容共軍東部戰區發布的一系列有關演習的主題海報是「這一段時間以來見過最具挑釁的宣傳媒介」。