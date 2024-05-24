江蘇男釣20斤大魚遭扯入湖中 網友侃：被魚釣的幸福時刻

江蘇連雲港一間釣魚場近日上演一場「精彩表演」，有釣魚客在岸邊突然起身衝落水，旁人見狀立即上前拉起他。

原來，事主在垂釣時因為魚太重被扯入水中。釣魚場老闆稱，該條魚重20斤，事後「人和魚都上岸了」。有網民更戲稱，事主親身感受了「被魚釣的幸福時刻」。

5月21日，釣魚場在網上發布影片，畫面中一名穿灰色防曬服、坐在岸邊的男子突然起立，試圖拉緊魚竿，卻不慎跌落魚塘，但他一直緊握魚竿，更以背泳游回岸邊。旁人見狀立即上前幫忙，事主將魚竿交到他人手中後亦自行站立，並無大礙。

釣魚場的李老闆介紹，事主可能有點瘦，「最後稱魚有20斤左右，就這麽被拽水裏去了」。釣魚場之前也有出現重20斤的魚，甚至有人曾釣過重達6、70 斤的魚。

李老闆表示，事主並無大礙，「最後人沒事，其他的釣友幫忙把人和魚都『撈』了上來。我們監控也能看到實時情況，需要幫忙工作人員也會出來」。據介紹，事主上岸後渾身濕透，外出購買一身新衣服後，返回釣魚場開始新一輪釣魚。

事主之後也在網上留言稱，自己也存在操作不當，因為重心靠前才跌落水，「並不是魚有多大，是我自己問題，竿打的太滿了，第一拔河沒抬起竿，第二我不應該立刻站起來，才導致重心太靠前，才掉水裏的」。

網友看法

被魚釣的幸福時刻 這哪是釣魚 分明是魚釣人 聽說這條魚是你親自下去請上來的 人都掉下去了，手裏的魚竿始終不放，服你了 釣魚人的精神，掉水裏了也要把魚拉回來 釣魚佬死都不撒手啊 釣魚順帶洗個澡 這種情況救人都不是第一原則，首先是要撈魚

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文章授權轉載自《香港01》