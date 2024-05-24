快訊

傳年薪800萬…跨領域遭轟當門神 王必勝嘆：當外送員也會有意見

相差40歲！檢察官迷上鮮肉男警 摸大腿「約泡湯」鹹濕簡訊曝光

愈晚人愈多…立院續審國會改革法案 估破3萬人包圍立法院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江蘇男釣20斤大魚遭扯入湖中 網友侃：被魚釣的幸福時刻

香港01／ 撰文：林芷瑩
事主突然站立，試圖拉緊魚竿，卻不慎跌落魚塘。（影片截圖）
事主突然站立，試圖拉緊魚竿，卻不慎跌落魚塘。（影片截圖）

江蘇連雲港一間釣魚場近日上演一場「精彩表演」，有釣魚客在岸邊突然起身衝落水，旁人見狀立即上前拉起他。

原來，事主在垂釣時因為魚太重被扯入水中。釣魚場老闆稱，該條魚重20斤，事後「人和魚都上岸了」。有網民更戲稱，事主親身感受了「被魚釣的幸福時刻」。

5月21日，釣魚場在網上發布影片，畫面中一名穿灰色防曬服、坐在岸邊的男子突然起立，試圖拉緊魚竿，卻不慎跌落魚塘，但他一直緊握魚竿，更以背泳游回岸邊。旁人見狀立即上前幫忙，事主將魚竿交到他人手中後亦自行站立，並無大礙。

釣魚場的李老闆介紹，事主可能有點瘦，「最後稱魚有20斤左右，就這麽被拽水裏去了」。釣魚場之前也有出現重20斤的魚，甚至有人曾釣過重達6、70 斤的魚。

李老闆表示，事主並無大礙，「最後人沒事，其他的釣友幫忙把人和魚都『撈』了上來。我們監控也能看到實時情況，需要幫忙工作人員也會出來」。據介紹，事主上岸後渾身濕透，外出購買一身新衣服後，返回釣魚場開始新一輪釣魚。

事主之後也在網上留言稱，自己也存在操作不當，因為重心靠前才跌落水，「並不是魚有多大，是我自己問題，竿打的太滿了，第一拔河沒抬起竿，第二我不應該立刻站起來，才導致重心太靠前，才掉水裏的」。

網友看法

被魚釣的幸福時刻

這哪是釣魚 分明是魚釣人

聽說這條魚是你親自下去請上來的

人都掉下去了，手裏的魚竿始終不放，服你了

釣魚人的精神，掉水裏了也要把魚拉回來

釣魚佬死都不撒手啊

釣魚順帶洗個澡

這種情況救人都不是第一原則，首先是要撈魚

延伸閱讀：

上海現「收費廁板」充值千元可用13.8萬次？企業回應：不想可不用

婚禮成大型社死現場 14歲小伴郎發現「伴娘是班導師」眼神無助

文章授權轉載自《香港01》

伴娘 拔河 老闆 防曬

相關新聞

江蘇男釣20斤大魚遭扯入湖中 網友侃：被魚釣的幸福時刻

江蘇連雲港一間釣魚場近日上演一場「精彩表演」，有釣魚客在岸邊突然起身衝落水，旁人見狀立即上前拉起他。 原來，事主在垂釣時因為魚太重被扯入水中。釣魚場老闆稱，該條魚重20斤，事後「人和魚都上岸了」。有網民更戲稱，事主親身感受了「被魚釣的幸福時刻」。

54年前存摺能提款嗎？婆婆見戶口仍有錢 去銀行提款結果震驚全網

連銀行都易名了，54年前的存摺還能提款？上海曾有1名婆婆在家中翻出1本54年前的存摺，發現戶口有餘額4.18元人民幣（約16.72元新台幣），其後抱嘗試心態去提款。雖然銀行名稱都轉了，但職員花了整整2 天追蹤，最終同意婆婆可提款，結餘「連本帶利」共有7.55元人民幣（約30.2元新台幣），而銀行追查款項的佛心過程，更令婆婆夫婦十分感動。原來事件於2021年被大陸傳媒報導，近手再有華文媒體翻出，故再惹起網友討論。

電騙新招！扮淘寶官方騙要退款 港女秒被轉走全部存款 剪卡都無用

騙案手法層出不窮，必須小心。一名港女於淘寶購物，使用淘寶官方集運公司送貨，但其中一件貨遲遲未收到，之後收到電話指「你有一件貨寄丟」，保險公司要賠償給她，港女不疑有詐提供戶口號碼收款，並簽署文件。然而電話剛掛斷，她就發現戶口存款不斷被人提走，驚覺「中招」，報警求助，「但是都不夠快，那戶口的錢都被轉走了。查到是大陸戶口偷走的錢」。

疑偷情床戰太激烈！女腹痛大出血1500ml送醫 男伴拒簽字冷喊：她男友馬上到

就算偷情關係，但面對女伴生死關頭，竟然這樣一走了之真是渣男！廣東省深圳市某醫院於五一長假期前夕接獲1名女子求診，表示自己性愛後腹部感到強烈疼痛，經檢查后發現黃體破裂，腹腔出血達1，500毫升（1.5公升）…

搭港鐵尷尬走光！怪風吹起短裙「風光乍現」 她1招神應對獲讚：好優雅

這一幕也太尷尬了吧！香港網上瘋傳影片，見到港鐵車廂座位坐有1名穿超短裙的外籍女子，然而行車期間突然有「怪風」吹起外籍女短裙走光，幸而她反應快立即用手按下短裙，之後待停車時再整理好衣服，過程被對面乘客拍下…

路上奇觀？轎車車頭保險杠被遺留路中心 網笑翻：像阿婆假牙掉了一樣

車頭保險杠竟然被遺棄在路上中心？網上群組流傳1張圖片，顯示有轎車車頭保險杠，被遺留在通往紅隧的馬路中心，貼圖者因而詢問「誰掉了東西」。有網友笑指私家車其實是「隱形戰車」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。