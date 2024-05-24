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54年前存摺能提款嗎？婆婆見戶口仍有錢 去銀行提款結果震驚全網

香港01／ 撰文：凱薩琳
上海有婆婆找到54年前的存摺，結果成功提款。（央視網截圖）
上海有婆婆找到54年前的存摺，結果成功提款。（央視網截圖）

連銀行都易名了，54年前的存摺還能提款？上海曾有1名婆婆在家中翻出1本54年前的存摺，發現戶口有餘額4.18元人民幣（約16.72元新台幣），其後抱嘗試心態去提款。雖然銀行名稱都轉了，但職員花了整整2 天追蹤，最終同意婆婆可提款，結餘「連本帶利」共有7.55元人民幣（約30.2元新台幣），而銀行追查款項的佛心過程，更令婆婆夫婦十分感動。原來事件於2021年被大陸傳媒報導，近手再有華文媒體翻出，故再惹起網友討論。

事件發生於2021年，上海1名婆婆在家中找到1本殘舊的銀行存摺，年份是1967年，並印有「中國人民銀行上海市分行」字樣，即「中國工商銀行上海分行」前身。婆婆發現存摺尚有餘額4.18元人民幣，雖事隔54年，但她仍決定嘗試到銀行提款。

銀行得悉事件後特地派員處理，而根據銀行當時相關規定，當活期存摺餘額大於2元人民幣（約8元新台幣）、低於10元人民幣（約40元新台幣），且2年內賬戶沒變動，該賬戶會列為「睡眠賬戶」。為盡快找出戶口內的資金流向，銀行安排了2位專員跟進，逆向搜尋1971年至2000年間的報失賬戶，是否包括婆婆手持的存摺戶口有否報失。

銀行專員其後花了約2天，發現婆婆的賬戶未曾報失，銀行方面亦認定該賬戶資金仍存在，故以綠色通道為婆婆辦理相關手續，轉賬本金連同利息到婆婆賬戶。

銀行表示，根據當時活期利率2.16％，至目前的0.3％，進行近50年的分段計息，婆婆賬戶共獲3.37元人民幣（約13.48元新台幣）的利息，連同本金賬戶共有7.55元人民幣（約30.2元新台幣），跟54年前比較翻了近1倍。婆婆事後表示，雖金額不是多，惟銀行處理過程令她非常感動。

（綜合）

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文章授權轉載自《香港01》

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