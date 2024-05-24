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電騙新招！扮淘寶官方騙要退款 港女秒被轉走全部存款 剪卡都無用

香港01／ 撰文／布萊恩
示意圖／ingimage
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騙案手法層出不窮，必須小心。一名港女於淘寶購物，使用淘寶官方集運公司送貨，但其中一件貨遲遲未收到，之後收到電話指「你有一件貨寄丟」，保險公司要賠償給她，港女不疑有詐提供戶口號碼收款，並簽署文件。然而電話剛掛斷，她就發現戶口存款不斷被人提走，驚覺「中招」，報警求助，「但是都不夠快，那戶口的錢都被轉走了。查到是大陸戶口偷走的錢」。

事件引來網友熱議，不少人感到驚訝，「謝謝分享！沒想過一個帳戶號碼就轉光錢，何況還是轉去大陸戶口」、「簽名前，隨時都要看清楚是什麼」。也有網友提醒，「所有付款、退款都是經淘寶平台處理，私下處理不需要淘寶，但要承受被騙的風險」。

有港男於Facebook群組「淘寶集運share／苦主／推介分享群」發文表示，其朋友老婆（下稱事主）近日於淘寶網購遇到騙案。事主於淘寶買了3件貨，用淘寶官方集運公司運送，其中2件已經收到，但剩下1件貨遲遲未收到，「查詢的時候亦都見到貨件到了集運的倉」。

至周一（5月20日）晚上8時許，事主收到電話指「你有一件貨寄失了」，保險公司需要賠償給她，要求她提供帳號號碼及簽文件。事主信以為真，提供一個帳號號碼作收款用途，並透過電話簽署一份由二維碼引領的文件，「現在銀行有什麼賬目過戶，都馬上會有短信通知」。

不過事主電話收線不久，就看到戶口不斷地被人提取金額的短訊，一共十多單，這才驚覺「中招」，即時報警求助，在警察指示下打電話到卡中心暫停戶口，然而已經太遲，「都不夠快，那帳戶的錢都被轉走了」。事主之後到深圳向公安報警，「看起來追不回來，因為對方是大陸帳戶，查到是大陸帳戶偷走錢的」。

最後呼籲其他網友警惕，「如果淘寶卡住你一件貨，說會賠保險金給你時，切記不要輕易相信啊」。

也有網友提醒，「所有付款、退款都是經淘寶平台處理，私下處理不需要淘寶，但要承受被騙的風險」、「淘寶己經多次講過這類騙案，多留意淘寶提醒」、「有什麼事直接淘寶上找賣家，這是最有保障的」。亦有人認為，「淘寶有責任防止商家發假包或空包來達到行騙目的，大概1年多前我已經投訴過，但似乎沒有改善過」。

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文章授權轉載自《香港01》

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